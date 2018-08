Zwart weekend op de weg: urenlange files voor vakantiegangers

Zaterdag 11 augustus is een zwarte dag voor het vertrek in de regio Rhône-Alpes in Frankrijk en een rode dag elders in Frankrijk en in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Spanje.

Je moet nu al meer dan twee uur en 40 minuten aanschuiven op de A7 Lyon-Orange. Ook op de alternatieve route tussen Clermont-Ferrand en Narbonne is het zeer druk en moet je al meer dan twee uur aanschuiven.

Touring verwacht topdrukte tussen 8 uur en 17 uur, met een piek omstreeks 13 uur. Voor de terugkeer wordt er topdrukte verwacht tussen 10 uur en 20 uur, met een piek in het begin van de namiddag. (Belga)