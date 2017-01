Zeven tips voor een reis naar Tsjechië

Tsjechië heeft prachtige steden, historische stadjes, uitgestrekte bossen, ruige bergen en het lijkt soms alsof de tijd stil heeft gestaan. En het is een betaalbaar land. De toeristische dienst van Tsjechië geeft zeven insider reistips voor een reis naar dit - met uitzondering van de hoofdstad Praag - nog niet door toeristen platgelopen land in het hart van Europa.

1. Skiën in het Ertsgebergte

De voorspellen van een wintersportvakantie in Tsjechië: betaalbaar, er zijn gezellige stadjes in de nabije omgeving en de gebieden zijn zeer geschikt voor wie nog nooit op de latten heeft gestaan.

Het Ertsgebergte vormt de grens tussen Tsjechië en Duitsland en de hoogte bergtop aan de Tsjechische kant heet Klínovec (1244 m). Skiareal Klínovec is het grootste skigebied in het Ertsgebergte. Samen met het Duitse skicentrum Fichtelberg bieden de twee skicentra een gezamenlijke skipas aan en er is een skibus die de gebieden met elkaar verbindt.

Skiareal Klínovec heeft 33 km aan skipistes in alle moeilijkheidsgraden. Ook is er een snowpark met veel sprongen en obstakels te vinden. Het gebied denkt tevens aan de kleine bezoekers, waarvoor een kinderskipark ter beschikking is.

2. Fietsen langs de Elbe

Tsjechië is een uitstekend fietsland. De trajecten zijn goed aangegeven en voeren door bossen, langs rivieren en leuke stadjes. De Elbe route is de populairste fietsroute in Tsjechië en is voor iedereen geschikt vanwege de geringe hoogteverschillen.

Het traject maakt deel uit van EuroVelo, het netwerk van fietsroutes door Europa. Dit lange afstandspad loopt van Duitsland helemaal naar de bron van de rivier de Elbe in het Reuzengebergte te Tsjechië. Het Tsjechische gedeelte, genaamd Labská ?CCR, is 370 km lang en doorkruist pittoreske plaatsjes zoals D??ín, M?lník en de historische bisschopstad Litom??ice. Op zoek naar een overnachting? Onderweg zijn er voldoende fietsvriendelijke campings en hotels te vinden.

3. Bier en wandelen in het Reuzengebergte

Een combinatie die voor veel mensen perfect is en dat is precies wat vier mini-brouwerijen in het hoogste gebergte van Tsjechië ook dachten. Zij ontwikkelde de 'Krkonose Bierroute'. Al wandelend ontdek je het natuurgebied en kom je bij de hoogstgelegen brouwerijen van Tsjechië. In totaal is de wandeling 22 km lang, maar deze kan ook gemakkelijk worden verlengd. Wie het lekker rustig aan wil doen, je wilt tenslotte alle biertjes kunnen drinken, kan ook overnachten in één van de pensions.

4. Colours of Ostrava: het grootste muziekfestival

De hippe kant van Tsjechië kan je ervaren tijdens het muziekfestival Colours of Ostrava van 19 tot 22 juli. Dit vierdaagse muziekfestival vindt plaats in Oost-Tsjechië in de stad Ostrava op een te gekke locatie, namelijk rondom een oude staalfabriek. Diverse podia staan op het 300 hectare industrieterrein. Artiesten die dit jaar zullen optreden zijn o.a. Norah Jones, Birdy en Imagine Dragons. Niet onbelangrijk: een ticket voor vier dagen kost slechts 88 euro.

5. Barok festival in Ceský Krumlov

In Tsjechië staat 2017 in het teken van barok. Het land herbergt namelijk vele barokke schatten en niet alleen in Praag. In het Zuid-Boheemse stadje ?eský Krumlov lijkt het alsof je honderden jaren terug in de tijd gaat, maar tijdens het barok festival wordt het nog realistischer. Van 15 tot 17 september wordt het evenement gehouden en vinden er op diverse plekken voorstellingen plaats, die gepaard gaan met prachtige kostuums, dans en muziek zoals in tijd van de barok.

6. Alternatieve stedentrip Kutná Hora

Het mijnersstadje Kutná Hora ligt slechts op een uurtje rijden van Praag. De stad is compact en verdwalen is hier bijna onmogelijk, maar de sfeer is er heerlijk. Minder toeristen dan in Praag, maar voldoende te zien en te doen.

De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de St. Barbara kathedraal en het Ossuarium van Sedlec, een kerk verfraaid met duizenden botten. Het zilvermuseum en een spannend bezoek aan de zilvermijn is ook een aanrader. Gewapend met een witte doktersjas, helm en lamp ontdek je het donkere gangenstelsel. Eettip: Restaurant Da?ický. Voor een ultieme Tsjechische gastronomische ervaring.

7. Wijnfestivals in Zuid-Moravië

Zuid-Moravië staat bekend als hét wijngebied van Tsjechië. Wijngaarden en wijnkelders zijn hier overal te vinden. De laatste jaren is de kwaliteit van de wijn in Tsjechië vele malen beter geworden en daar zijn ze in Zuid Moravië erg trots op. De wijn vloeit rijkelijk in september. Dan vinden namelijk de wijnfestivals plaats in bijna elk dorp.

Tip: Fiets één van de vele Moravische wijnroutes en stap onderweg zo nu en dan af voor een wijntje. Het grootste wijnfeest is in het charmante stadje Mikulov.