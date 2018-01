Een knusse wintervakantie in een Tiroolse berghut

Huttendorp Ladizium in Serfaus-Fiss-Ladis

De namen van de zes luxechalets klinken als de titels van een gedicht: Morgentau, Sonnenglut, Gipfelwind, Abendrot, Sternenglanz en Liebesfeuer. De knusse 130 vierkante meter grote almhutten zijn ingericht met warme Tiroolse stoffen, hout en steen en hebben allemaal een open haard en een eigen Spa met Finse sauna, samarium en buiten een houten hot tub.

Pitztal: wellness huttendorp

In het Pitzal opende twee jaar geleden het Wellness Hüttendorf. De twee berghutten Geieskogel en Gemeindekopf bieden plaats aan vier volwassenen en twee kinderen en de Söllberg is bedoeld voor twee volwassenen en twee kinderen. Ook deze hutten zijn op een typisch Oostenrijkse manier ingericht. Voor de gasten is er een verwarmd buitenzwembad, een saunahut en een 'Oase der Ruhe'. In de directe omgeving liggen drie skigebieden: Hochzeiger, Rifflsee en Pitztaler Gletscher.

Hochleger Luxuschalets in Zell am Ziller

Tiroolse gezelligheid in een modern jasje: dat bieden deze chalets. Het gebruik van verschillende houtsoorten en met veel liefde gerestaureerde antieke meubelstukken geven de berghutten een bijzondere charme. De chalets liggen op duizend meter hoogte en de gasten hebben vanuit het natuurlijk zwembad met waterplanten een schitterend uitzicht over het dal. Ook is er een sauna en kunnen de gasten in hun eigen chalet een massage of beautybehandeling laten doen.

Gletscher Chalets in Ranalt im Stubaital

Deze stijlvol ingerichte chalets combineren luxe met een tradionele alpenstijl. Bij aankomst wacht de gasten een rijk gevulde welkomstmand met streekproducten. Vanuit hun eigen sauna kijken ze uit over de bergwereld. Een eigen shuttle brengt de gasten naar het skigebied Stubaier Gletscher.

Sporer Alm boven Zell am Ziller

Deze berghutten boven Zell am Ziller zijn nieuw, maar voor de bouw werd oud hout gebruikt. Ook de overige materialen komen allemaal uit de natuur. De vrijstaande chalets passen zo perfect in het landschap. Ze bieden alle mogelijke comfort en luxe. De eerste dag staat er een heerlijke broodmaaltijd voor u klaar en is de koelkast gevuld. Ook de dagen daarna kunt u gebruik maken van de ontbijtservice. Heeft u geen zin om te koken, dan bereidt chefkok Hannes Sandhofer een diner geheel naar uw wensen.

Chaletdorp Im Weidach

Het chaletdorp Im Weidach ligt op een schilderachtig plateau op 1136 meter hoogte in de gemeente Leutasch. De vijf chalets hebben allemaal een eigen wellnessruimte en carport. Ze liggen in het centrum van het dorp, maar bieden toch veel rust en ruimte. Qua inrichting bieden ze een combinatie van traditionele en moderne stijlen.

Almhütten "Annodazumal" in Lanersbach

Van buiten lijken ze klein, maar van binnen zijn ze verrassend groot: deze authentieke chalets voor twee tot zes personen. De gezellige woonkamer met open haard en divan is een heerlijke plek om een boek te lezen, spelletje te doen of samen te zitten. De almhutten hebben allemaal een eigen terras.

Kaiser Franz Josef Hütten in Hochfügen

Deze hutten liggen op een zonnig plekje direct bij de skipiste van Hochfügen in het Zillertal. De vier chalets zijn volledig gebouwd van hout uit het nabijgelegen bos. Heel gezond om in te verblijven. Vlakbij ligt een alpenrestaurant waar u traditionele Tiroolse gerechten kan eten.

Almdorf vom Fügenerhof in het Zillertal

Ook deze chalets zijn volledig van hout gemaakt en bieden plaats aan tien gasten. Aan de buitenkant lijkt het een traditioneel Tirools bergdorpje, maar binnenin zijn de chalets in een moderne landelijke stijl ingericht.

Achenseer Hüttendörfl

Dit huttendorpje ligt tussen de bergen, vlakbij het saffiergroene water van de Achensee en bij de ingang van het alpenpark Karwendel. Alle chalets hebben een gezellige Zweedse haard, een eigen terras, goed voorziene keuken en een aparte kamer voor het skimateriaal.

Almdorf Oberstalleralm in Osttirol

Voor luxe moet u hier niet zijn. De achttien chalets in dit almdorpje zijn beschermde monumenten en worden ook verhuurd als vakantiewoning. Bent u op zoek naar de echte oorspronkelijke Tiroolse levenswijze, dan zit u hier.

Hüttendorf Fallerschein

Dit almdorp telt veertig chalets en is daarmee het grootste in Tirol. Het dorpje is enkel te voet te bereiken. Vanaf de weg wandelt u er ongeveer een half uur over. Met de omliggende alpenweiden, stromende riviertjes, steilen bergwanden, grazende koeien, de typische houten blokhutten en een kaasmakerij is het ideaal voor natuurliefhebbers.