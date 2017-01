Dertigtal skicentra geopend in Luik en Luxemburg

De sneeuwlaag is, afhankelijk van de regio, 25 tot 48 cm dik. De dikste lagen zijn te vinden in de Hoge Venen. Volgens de uitbaters zijn de ski-omstandigheden uitstekend en zijn de wegen naar de centra vrijgemaakt.

In de Oostkantons zijn 17 van de 18 centra geopend - enkel Rocherath opent de deuren dit weekend niet. In de Oostkantons gaat het vooral om langlaufpistes. Elders in de provincie Luik zijn ook nog vier pistes open voor alpineskiën: Thier des Rexhons (Spa), Mont des Brumes (Stoumont), Le Monty (Lierneux) en Val de Wanne (Trois-Points).

In Luxemburg zijn dit weekend 11 centra geopend. Op de Baraque Fraiture kan geskied worden, in de tien andere stations kunnen langlaufliefhebbers terecht. Het Belgisch skiseizoen is nu al 18 dagen aan een stuk bezig.