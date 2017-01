Acht wintersportcentra in Oostkantons geopend

Dat meldt Het Toeristisch Agentschap Oost-België op zijn website. Ook op enkele plaatsen in het zuiden van het land, in de Ardennen, kunnen liefhebbers al terecht voor sportieve winterpret.

Aan het Signal de Botrange en ter hoogte van Baraque Michel ligt er vrijdag een laag van 11 centimeter sneeuw. Langlauf kan beoefend worden in de centra van Mont Spinette, Mont Rigi, Rocherath en in Losheimergraben. Alpijns skiën kan al in Ovifat. De centra van Wanne en Baraque de Fraiture zijn ook opengesteld. Volgens de weersvooruitzichten zal de sneeuw in het weekend blijven liggen.