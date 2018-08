10 redenen waarom je Frankrijk moet kiezen voor je skivakantie

1. De grootste skigebieden

Frankrijk telt 15 iconische skigebieden waarin dertig procent van de belangrijkste skistations ter wereld liggen. De enorme aaneengesloten skigebieden waar je honderden kilometers aan skipistes tot je beschikking hebt zijn uniek in de wereld. De skigebieden Portes du Soleil en Les Trois Vallées, beide met zo'n 650 kilometer aan skipistes, strijden om de titel 'grootste skigebied ter wereld', maar ook Paradiski en Espace Killy behoren tot de meest uitgestrekte skioorden in de wereld.

2. Sneeuwzeker

De Franse skigebieden liggen hoog, vaak boven de 3000 meter, waardoor ze sneeuwzeker zijn. De gebieden zijn bovendien zo toegankelijk mogelijk ingedeeld. In Les 2 Alpes ligt bijvoorbeeld een nieuwe blauwe piste die een directe terugkeer naar het basisstation vanaf de top van het skigebied mogelijk maakt. Een extra plus: tijdens het afdalen heeft u vanaf hooggelegen pistes zoals in Val Thorens een schitterend uitzicht over de bergwereld.

3. Origineel en speels

De Franse wintersportplaatsen maken het skiën steeds origineler en speelser. De variatie is enorm: een skibaan met hindernissen, verlichte en gedecoreerde pistes, pistes waarbij je de mogelijkheid hebt jezelf te evalueren door je snelheid onder controle te houden, eenvoudige skidomeinen voor beginnende volwassenen, muziek en animatie op de piste..... Een goed voorbeeld van zo'n ludieke piste is te vinden in Les Arcs met het nieuwe Mille8 waar activiteiten voor zowel skiërs als niet-skiërs in alle leeftijden te vinden zijn: een freestyle park, waterpark, een thematische skiroute, een Baby Snow park, een rodelbaan op sneeuw en nog veel meer.

4. Ski-in, Ski-out In

Frankrijk is het op veel plaatsen mogelijk om direct bij de pistes te overnachten. 's Morgens geen gedoe met skispullen in de bus of kabelbaan, maar direct vanuit je hotel of appartement de piste op. Het scheelt veel tijd en gepruts.

5. Skioorden naar ieders smaak

Frankrijk telt zes bergmassieven: de Alpen, Pyreneeën, het Centraal Massief, de Vogezen, Jura en zuidelijke Ardennen en die hebben stuk voor stuk een eigen karakter, ambiance en tradities. Dat betekent dat iedere skiër er een plaats naar zijn smaak en passend bij zijn skiwensen kan vinden: moderne skistations, traditionele bergdorpjes, gelegen in het dal of hoog in de bergen met directe toegang tot de pistes, met pistes voor kinderen of juist voor ervaren skiërs..... het is er allemaal.

6. Bijzonder overnachten

Net zoals er voor iedere skiër een piste bestaat, is er ook accommodatie passend bij iedere voorkeur en budget te vinden. De keuze is enorm: van goedkope hostels tot luxehotels, hotels met extra voorzieningen voor kinderen, appartementen, residenties, vakantiedorpen en zelfs campings om te winterkamperen. De laatste jaren zijn er bovendien allerlei buitengewone slaapplekjes bij gekomen. Zo kan je er overnachten in een iglo met panoramisch dak, in een Mongoolse yurt, een Finse kota, een boomhut of in een sterrenwacht.

7. Kinderen van harte welkom

De Franse skigebieden heten in het bijzonder gezinnen met kinderen van harte welkom. 44 wintersportplaatsen dragen het Famille Plus Label. Dat is een door de overheid erkend kwaliteitslabel dat garandeert dat het skioord extra voorzieningen voor jongeren biedt zodat ouders met kinderen vanaf 18 maanden oud zeker weten dat ze er een fijne wintersportvakantie met het hele gezin kunnen doorbrengen.

8. Veel meer te doen dan enkel skiën

Niet alleen op, maar ook naast de piste kan je je in Frankrijk op een sportieve manier prima amuseren. Je kan een rit in een hondenslee maken, gaan wandelen op sneeuwschoenen eventueel in het donker met fakkels, ijsduiken, paragliden, speed riden, ski joëring (op ski's voortgetrokken worden door een paard), snowkiten, paragliden, een rit maken in een sneeuwbully en nog veel meer.

9. Verwennerij na het skiën

De Franse bergen weten hoe ze de bezoekers na een actieve dag moeten verwennen. In de skigebieden is een groot aantal sterrenrestaurants te vinden waar chefkoks lokale specialiteiten op tafel toveren. Ook op het vlak van wellness en zwemmen is het aanbod groot en gevarieerd: van waterparken voor kinderen tot traditionele wellnesscentra met alle mogelijke behandelingen voor volwassenen. De jongste aanwinst is het 10.500 vierkante meter grote Centre Aquatique in Courchevel. Zelfs degenen die graag winkelen kunnen terecht in de Franse bergen.

10. Dichtbij

Frankrijk is voor Belgen erg makkelijk te bereiken. Vanuit Brussel is het bijvoorbeeld zo'n negen uur rijden naar Chambéry. Met de Thalys gaat het nog sneller en bent u er binnen acht uur. Vliegen kan natuurlijk ook. Een vlucht vanuit Brussel naar Lyon, Grenoble, Chambéry, Genève, Nice, Turijn of Toulouse duurt tussen één en twee uur. Van daaruit kunt u gebruik maken van de busdiensten naar de skigebieden. Dat is één of twee uur rijden.