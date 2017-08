Weyts trekt geld uit om logies kindvriendelijker en toegankelijker te maken

De subsidies gaan van 1.830 euro voor het vakantiecentrum Corsendonk De Linde in Retie, tot dertien keer de maximumsubsidie van 50.000 euro voor onder meer Hotel The Lodge in Heverlee.

Het geld kan bijvoorbeeld dienen om sanitair toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het Keizershof hotel in Aalst gaat met de subsidies onder meer de deuropeningen en gangpaden te verbreden. 'Zulke investeringen zijn vaak niet echt rendabel. Net daarom geven we de logies een steuntje in de rug via subsidies', aldus de minister.

De tweede focus ligt op het verhogen van de kindvriendelijkheid van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen. Zo investeert Hotel The Lodge in Heverlee in een nieuwbouw met acht familiekamers, en kunnen kinderen zich in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer uitleven op een hoogteparcours. 'Met gerichte investeringen kunnen we een verschil maken', besluit Weyts.

Logiesuitbaters kunnen vanaf begin 2018 opnieuw een subsidieaanvraag indienen. In 2016 kregen 78 vergunde logies samen een miljoen euro.