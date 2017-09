Wereldtoerismedag: 'De veerkracht van het toerisme is groot'

De cijfers van de eerste helft van dit jaar wijzen op een duidelijk positieve trend. De reizigers vinden weer de weg naar Vlaanderen. "Toerisme is een veerkrachtige sector", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.

In augustus pakte Toerisme Vlaanderen al uit met opvallende cijfers, al waren die nog voorlopig: de eerste vier maanden van dit jaar deed de sector het merkelijk beter dan in dezelfde periode van 2016. Velen reageerden opgelucht. Want de aanslagen van 22 maart vorig jaar hadden een grote weerslag op het toerisme in Vlaanderen.

Het aantal overnachtingen viel terug met 5,6 procent. Vooral de Amerikanen (min 25 procent) en de Japanners (min 45 procent) haakten af. Ook de Britten lieten Vlaanderen links liggen, wat bijvoorbeeld duidelijk te voelen was in de Westhoek, waar nog volop herdenkingen voor honderd jaar Eerste Wereldoorlog plaatsvonden.

Het Brussels Gewest kreeg een enorme klap, met een vijfde minder overnachtingen. In het eerste kwartaal van 2016 leden de horeca en kleinhandel er een omzetdaling van 122,5 miljoen euro. Vooral voor de hotels waren het harde tijden. Ook Brugge kreunde onder het dalend aantal bezoekers. In 2016 waren er 16,5 procent minder dan in 2015.

Het aantal verblijfstoeristen verminderde zelfs met 20,5 procent, zo bleek op een persconferentie met burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Het waren vooral de Britten die het massaal lieten afweten, wat ook te maken had met de zwakke pond. Gent had dan weer iets minder last van het verminderde toerisme.

De Russen komen

Eind vorig jaar vertoonden zich de eerste tekenen van herstel, aanvankelijk nog bescheiden. Die positieve trend zette zich volop door in de eerste maanden van 2017. "We hebben de cijfers tot en met mei binnen en die bevestigen de kentering", vertelt Stef Gits, woordvoerder bij Toerisme Vlaanderen. "Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar heeft Vlaanderen 8,6 procent meer toeristen ontvangen. De internationale aankomsten stegen met 12,3 procent, de binnenlandse met 4,3 procent." Cijfers die in sommige maanden zelfs beter zijn dan in het recordjaar 2015. Het herstel is dus redelijk spectaculair.

Dankzij een sterke roebel en een opleving van de plaatselijke economie vond maar liefst 42 procent meer Russische toeristen de weg naar Vlaanderen. Voorts was er een opvallende stijging bij de Spanjaarden (plus 29 procent) en de Ieren (plus 20 procent). En in april nam voor het eerst weer het aantal Britse overnachtingen (plus 17 procent) toe.

"Definitieve cijfers zijn er nog niet, maar uit wat ik hoor in de sector durf ik gerust te concluderen dat ook onze kunststeden (Brussel, Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven, red.) er opnieuw bovenop zijn. De provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld realiseerde tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar een stijging van 4,4 procent. Vooral de internationale overnachtingen doen het goed met een toename van 6,9 procent. En dat is voor de kunststeden uitstekend nieuws. Ook in de andere Vlaamse provincies zet die positieve trend zich door", beklemtoont Gits.

"Het toerisme in Brussel trekt weer aan", verklaarde Thierry Meeus, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europa, in juli. "Vooral de buitenlandse gasten hebben opnieuw de weg naar ons gevonden", bevestigde hij. Onder hen ook veel toeristen uit het Midden-Oosten.

Mensen vergeten snel

Al bij al heeft de sector zich snel herpakt. "Toerisme is bij uitstek een veerkrachtige sector. Wanneer iets negatiefs gebeurt, merk je dat meteen in de cijfers, maar na enkele maanden gaat de slinger alweer de goede kant uit. De mensen vergeten nu eenmaal snel. We hebben natuurlijk ook onze promotionele inspanningen voortgezet, maar het is altijd moeilijk daar conclusies aan te verbinden", legt Gits uit.

Hij wijst er ook op dat de binnenlandse markt zich sneller herstelde dan de buitenlandse. "Bij de buitenlandse toeristen keerden eerst die uit de buurlanden terug. Zij zijn het meest vertrouwd met Vlaanderen. Van de andere landen duurde het iets langer, maar ook hier trekken de cijfers weer aan.

Zo noteerden we tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar 21 procent meer overnachtingen door Amerikaanse bezoekers en 19 procent meer door Japanse."

Wat is de populairste 'kunststad'? Volgens een rapport van Toerisme Vlaanderen boeken reizigers in de kunststeden jaarlijks het meest overnachtingen in Brussel (6,4 miljoen), gevolgd door Brugge (2 miljoen), Antwerpen (1,9 miljoen), Gent (1 miljoen), Leuven (0,5 miljoen) en Mechelen (0,2 miljoen). Het gaat wel om cijfers van 2015. Vorig jaar mag dan al een toeristische tegenvaller geweest zijn, de verhoudingen zijn niet gewijzigd. De gemiddelde verblijfsduur is 1,9 dagen. De bezetting is vrij stabiel in de loop van het jaar - in tegenstelling tot het kusttoerisme bijvoorbeeld - met de periode april tot oktober als de topmaanden.

Hoe goed kent de wereld 'Vlaanderen'? Uit een 'reputatieonderzoek' van Toerisme Vlaanderen blijkt dat Vlaanderen vooral in de buurlanden goed scoort, met Nederland op kop. Toerisme Vlaanderen liet de enquête dit jaar uitvoeren in elf Europese landen en de VS en Japan, bij 13.000 volwassenen die onlangs een buitenlandse reis hadden gemaakt. Algemeen blijkt dat 72 procent van hen Vlaanderen kent. In Japan kent 33 procent van de ondervraagden Vlaanderen, in de VS doet de naam bij 40 procent een belletje rinkelen. Ook de kunststeden doen het goed: 90 procent kent Brussel, 76 procent Brugge en 74 procent Antwerpen. Ook bij de bezochte steden staan Brussel, Brugge, Antwerpen en Gent aan de top. Opvallend in het onderzoek is dat buitenlandse toeristen zeer positief zijn over hun verblijf in Vlaanderen: meer dan 95 procent is tevreden tot extreem tevreden. Vooral de goede service in de horeca scoort goed.

Piet Boncquet in Deze Week