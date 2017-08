DE LOCAL - Coralie Boitel

Coralie (30) woont na enkele omzwervingen sinds twee jaar opnieuw in haar geboortestad Amiens. Ze heeft er een make-upstudio en werkt alleen met natuurlijke en biologische schoonheidsproducten van merken als RMS Beauty, Kjaer Weis en Kure Bazaar. Ze laat haar klanten ontdekken wat goed is voor hun huid, en ons wat leuk is in Amiens. "Amiens is een charmant en rustig stadje, de levenskwaliteit is hier hoog."

