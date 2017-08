DE LOCALS: Laure-Anne en Emilie Louis

Zussen Emilie (30) en Laure-Anne (24) komen oorspronkelijk uit België, maar hebben nu een fris boetiekje in het centrum van Luxemburg: Cheer-up Store. Ze verkopen er schoenen, handtassen en juwelen, onder meer van Belgische labels als Komono en Clio Goldbrenner. "Luxemburg is tegelijk kindvriendelijk en kosmopolitisch. Je kunt net zo goed ontspannen in de parken als op ontdekking gaan in een van de vele nieuwe bars. De stad is volop in transformatie."

