Wandelen, fietsen, varen en kunst proeven in de Leiestreek

Albijn Van den Abeele achterna

Sint-Martens-Latem staat al eeuwen bekend als kunstenaarsdorp. De dubbele Leiebocht met de Sint- Martinuskerk en witte villa's is dan ook prachtig schildersmateriaal. Tegenwoordig is er een kunstenaarsroute gewijd aan Albijn Van den Abeele. Deze gemeentesecretaris en amateurschilder heette de kunstenaars die naar het dorp kwamen welkom. Samen vormden ze de 'Latemse School'. De negen kilometer lange wandelroute loopt langs de mooie plekjes die je terug ziet komen op hun schilderijen. Niet alleen een fijne tocht voor liefhebbers van kunst, maar ook voor wandelaars die graag in de natuur vertoeven.

Fietsen van André naar Stijn naar René

Anzegem, Deerlijk en Wielsbeke staan recht op de pedalen om drie schrijvers/dichters uit de streek te eren. Deze toeristisch literaire fietsroute verbindt het André Demedts-huis (Wielsbeke), Het Lijsternest van Stijn Streuvels (Anzegem) en het René De Clercq-museum (Deerlijk) met elkaar.

De lus van 42 km loodst u langs woon- en werkplekken van de auteurs. Tussendoor rijdt u in de prachtige landschappen van de Leiestreek. (Anne Peeters)

De Gouden Rivier

Vele decennia lang was de Leiestreek de vlasstreek en gold die Leie als de golden river. Het vlas is grotendeels verdwenen, maar de textielknowhow en de souvenirs bleven. Die herinneringen zijn verzameld in Texture, het strakke museum in Kortrijk. Ondergebracht in het vlasverzendhuis van the Linen Thread Company, pal aan die Leie. Je wordt er ook getrakteerd op leuke streektips. Van buurtcafés tot evenementen.

Wandelen met Stijn Streuvels

Het Wandelnetwerk Stijn Streuvels is het 10e knooppuntennetwerk in de provincie, goed voor 119 kilometer wandelpaden en 157 knooppunten. Het doorkruist Anzegem, Zwevegem, Wortegem-Petegem en zijn deelgemeenten en rijgt paden en kerkwegels aaneen. Tiegemberg is het hart van het wandelgebied. (Sophie Allegaert)

Zomerse tochten op de Leie

Door de Leiestreek lopen talloze riviertjes en kanaaltjes. Geen betere manier om dat mooie stukje België te verkennen dan vanaf het water. Boottochten zijn er in de zomer in alle soorten en maten.

Zo kunt u een boottochtje maken door het historische centrum van Gent; varen met een speedboot op de Leie al dan niet gecombineerd met een bezoek aan een brouwerij; in een luxesloep dobberen in de streek rond Deinze en Sint-Martens-Latem en onderweg uitstappen om kasteel Ooidonk te bezoeken; een avondtocht in een oude tjalk maken op het kanaal Bossuit-Kortijk.

Educatieve tochten zijn ook mogelijk. Tijdens een elektrische bootroute op het Gavermeer leert u bijvoorbeeld van alles over de drinkwaterwinning, de watervogels en de geschiedenis van het domein.

Tijdens een kunstige boottocht tussen Deinze en Latem passeert u het landschap waar zowel schilders als dichters inspiratie vonden. Sportievelingen kunnen op verscheidene plaatsen een kano of kajak huren en er met of zonder begeleiding op uit trekken.

Museum Gevaert-Minne

In het voormalige woonhuis van schilder Edgard Gevaert (1891-1965) is sinds 1994 het Museum Gevaert-Minne gehuisvest. Het echtpaar Gevaert-Minne richtten in Sint-Martens-Latem de natuurvoedingsfabriek voor macribiotische voeding LIMA op. Van die fabriek is ieder spoor verdwenen, maar de kunstwerken van Gevaert bleven gelukkig wel bewaard. In het gratis toegankelijke museum zijn verder ook werken te zien van onder andere zijn schoonvader George Minne, Albert Servaes en Valerius de Saedeleer.

Museum Gevaert-Minne, Edgard Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem

Museum van Deinze en Leiestreek

Nog meer kunst is te vinden in het Museum van Deinze en Leiestreek, afgekort mudel. U krijgt er een volledig overzicht van de Leiekunst vanaf 1875 tot op heden. Naast werken van onder andere Emile Claus, George Minne, Albijn Van den Abeele, Albert Servaes, Constant Permeke en Raoul De Keyser zijn er telkens wisselende, tijdelijke exposities.

Roger Raveelmuseum

Het museum gewijd aan de schilder Roger Raveel is een bezienswaardigheid op zich. Het ligt naast de de voormalige pastorie in Machelen-aan-de-Leie, ontworpen door Stéphane Beel. Roger Raveel verbracht zijn hele leven in zijn geboortedorp en schilderde alles wat hij zag. In het museum ziet u met meer dan 200 schilderijen, 600 tekeningen, objecten en installaties een volledige overzicht van zijn oeuvre. Het museum is ook de startplaats van een fietsroute die verder onder andere langs de Franse militaire begraafplaats in Machelen, het atelier van Roger Raveel en het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve loopt.

Fietsen in het spoor van de schilderachtige Leie

Veel meer tips voor fietsplezier in de Leiestreek leest u in de Fietsbelevingsgids 'In het spoor van de schilderachtige Leie'. Daarin staan vijf originele fietsroutes telkens rond een thema uitgebreid beschreven: de Kasteelroute, Waterroute, Vluchtroute, Droomroute en Meesterroute. U kunt de gids voor zes euro bestellen via Toerisme Leiestreek.

Uitrusten op een terrasje aan het water

Tijdens een zomerse fiets- of wandeltocht is het heerlijk om even pauze te houden op een terrasje aan het water. Het schitterend gelegen terras van Gasthof Halifax werd een paar jaar geleden door Gault&Millau verkozen tot het mooiste terras in Vlaanderen. Op het even heerlijke terras Au Bain Marie in Deinze scheidt enkel een kleine heg de gasten van het water. Nog meer aanraders: 't Heilig Huizeken in Drongen en Nenuphar in Afsnee. Een volledige overzicht van terrasjes aan het water vind je op de website van Toerisme Leiestreek.