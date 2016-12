Enkele keren per jaar zetten mijn lief en ik ons stekje op Airbnb wanneer wij er zelf niet zijn. Handig, want zo betaalt onze huur zichzelf terwijl wij in het buitenland vakantie vieren én is er iemand die onze vogels voedert tijdens die periode.

Wie ons appartement huurt, treft dat aan zoals wij het elke dag achterlaten als we naar ons werk vertrekken. (Oké, dat is niet helemaal waar: ze treffen het aan alsof we net naar ons werk vertrokken zijn, maar daarvoor wel een hele dag uitgebreid hebben zitten opruimen en poetsen.) Ze kunnen de boeken lezen die wij interessant vinden, uit mijn favoriete kopje drinken en als ze het echt zouden willen, zouden ze zelfs onze kleerkast kunnen open trekken en een outfit van de dag uitkiezen. (Al gedragen de meeste gasten zich voortreffelijk en is dat nog nooit gebeurd.) Wij léven in het huis dat we af en toe verhuren, en dat verstoppen we niet voor de vreemde mensen die er dan over de vloer komen.

Viseren strengere regels voor Airbnb de verkeerde vijand?

Dat is de formule die wij aanbieden via Airbnb, en met ons nog tal van andere Vlamingen. Maar je hebt ook nog een andere soort slaapplekken op de website. Appartementen waar als meubelstukken welgeteld een bed, een kast en een stoel staan en waar elk geluid een akelige echo produceert, kamers die zo goedkoop mogelijk zijn ingericht met anonieme spullen uit een Zweedse keten die ik verder niet bij naam zal noemen en ook hele huizen waar geen enkel teken van eerder leven te vinden is. Een ding hebben ze allemaal gemeen: er woont niemand. Die Airbnb's worden uitgebaat als hotels, zonder dat de eigenaars ervan de lasten van een hotel (zoals de veiligheidsvoorschriften) moeten dragen.

Helemaal terecht dus dat steden als Gent een limiet willen opleggen en dat appartementen en huizen nog slechts 60 dagen per jaar verhuurd zouden mogen worden. Daarmee bestrijd je tenslotte oneerlijke concurrentie voor 'echte' hotels en B&B's. Maar dat is niet de ingreep die minister Weyts zal doorvoeren. In plaats van een verdedigbare beperking van de toegestane verhuurtijd in te voeren, lanceert hij vanaf april 2017 allerlei regels. Iedereen die zijn appartement of huis via het systeem verhuurt, zal vanaf april 2017 een brandveiligheidsattest moeten kunnen voorleggen, zich laten registreren, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten afsluiten en een bewijs van goed gedrag en zeden moeten kunnen voorleggen. Wie zich daar niet aan houdt, zal administratieve boetes tussen 250 en 25.000 euro riskeren.

Ik ben erg benieuwd naar hoe minister Weyts denkt hiermee misbruik tegen te kunnen gaan. Wie nu al grof geld verdient met zijn Airbnb zal met plezier tijd en indien nodig geld investeren om zijn paperassen op orde te krijgen. Mensen zoals ik, die aan hun Airbnb-account niet veel meer overhouden dan een zakcentje en internationale contacten, zullen afhaken door de rompslomp.

Airbnb, begonnen als fijn initiatief op niveau van iedereen, dreigt nu overspoeld te worden door de drang om overal met een officieel papier te kunnen zwaaien.

Zoals zo vaak scheert het bestuur de groten en de kleintjes over dezelfde kam. Wat zovele jaren geleden een fijn initiatief was op niveau van iedereen, dreigt nu overspoeld te worden door de drang om overal met een officieel papiertje te kunnen zwaaien. Toegegeven: mijn eigen aversie voor administratie is niet onder stoelen of banken te steken, maar ik durf er mijn hand voor in het vuur houden dat ik niet de enige Airbnb'er zal zijn die afgeschrikt wordt door de officialisering van het platform. Het lijkt dan ook niet ondenkbaar dat heel wat kleine verhuurders hun pagina zullen sluiten, terwijl de grote spelers nog meer vrij spel krijgen. En was het nu niet net de bedoeling om hen aan te pakken?