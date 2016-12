Vijftien redenen waarom je San Diego moet bezoeken

Het hele jaar door zon, meer dan 100 kilometer aan stranden en een prachtige woestijn als achtertuin zou al voldoende zijn om de inwoners van San Diego te benijden, maar deze stad in het uiterste zuiden van Californië heeft nog veel meer dan dat.

1. Het perfecte klimaat

Het hele jaar door veel zon, maar dankzij de ligging aan de oceaan niet te warm. Dat is het klimaat in San Diego. Het enige minpuntje: in de maanden mei en juni hangt er boven de kust geregeld een laag vochtige wolken die een paar kilometer landinwaarts verdwenen is. San Diegans hebben er een speciale naam voor: May gray, June gloom. Maar met een gemiddelde van 267 zonnige dagen per jaar is de kans groot dat je zelfs middenin de winter van de zon en aangename temperaturen kan genieten.

2. Stranden, stranden en nog eens stranden

San Diego heeft meer dan 100 kilometer aan stranden om ten volle van het fijne klimaat te genieten. Het strandplezier beperkt zich hier dan ook niet tot de zomer. San Diegans zijn het hele jaar door op het strand te vinden: om te zwemmen, surfen, wandelen met of zonder hond, hardlopen, barbecuen of gewoon om van de zonsondergang te genieten. Wil je de sfeer op een typisch Californisch strand compleet met pretpark proeven dan moet je naar Mission Beach. Druk is het er in de zomer wel. Wie wat meer rust zoekt kan bijvoorbeeld terecht bij Sunset Cliffs.

3. Dierentuinen

De San Diego Zoo behoort tot de mooiste en grootste dierentuinen ter wereld. Zelfs als er geen dieren rond zouden lopen zou dit park een toeristische attractie kunnen zijn. Het heuvelachtige landschap met tropische bloemen, struiken en waterpartijen is er mooi genoeg voor. Alle mogelijke dieren kan je er zien: van olifanten tot ijsberen en van koalabeertjes tot jachtluipaarden. De grote trots van de dierentuin is de reuzenpanda. Slechts een handjevol dierentuinen in de VS mogen immers een reuzenpanda tot hun bewoners rekenen. Enkele andere hoogtepunten: de prachtige volière waar je doorheen kan lopen, de shows met dieren als neushoornvogels of jachtluipaarden die hier overigens samen opgroeien met een hond die hun beste maatje wordt, de Monkey Trail en de kabelbaan die een prachtig uitzicht biedt over de hele dierentuin. Bij de San Diego Zoo hoort ook het Zoo Safari Park. Dit park ligt 50 kilometer ten noorden van de stad en de dieren zoals gorilla's, giraffen, neushoorns, leeuwen en struisvogels kunnen hier vrij rondlopen.

Een ander dierenpark dat wereldfaam geniet is Seaworld. Je kan er shows met dolfijnen, zeehonden en zeeleeuwen bezoeken. Vanaf 2017 zijn er geen shows meer met orka's, de dieren zullen voortaan rondzwemmen in grote zwembaden die lijken op hun eigen natuurlijke leefomgeving. Meer zeedieren (meer dan 3000 verdeeld over 380 soorten) ten slotte zijn te zien in het Birch Aquarium in La Jolla iets ten noorden van San Diego.

4. Ontdekkingsreizigers

Middenin de natuur en toch vlakbij de stad ligt Cabrillo National Monument, de plaats waar in 1542 de Portugese ontdekkingsreiziger Juan Rodriguez Cabrillo als eerste Europeaan voet aan wal zette op de westkust van de VS. Zijn standbeeld steekt hoog boven de omgeving uit. In het Visitor Center kom je van alles te weten over deze en andere ontdekkingsreizigers. Van latere datum is het vlakbij gelegen Old Point Loma Lighthouse uit 1854, een vuurtoren die nog ingericht is met originele meubels zodat je een indruk krijgt van het leven als vuurtorenwachter. Je hebt vanaf hier overigens ook een schitterend uitzicht over San Diego en de haven (met een beetje geluk zie je net een cruiseschip voorbij varen) en Coronado Island. Daal ook even af naar de kust beneden waar je bij eb op de boven het water uitstekende rotsen kan zoeken naar zeesterren, zeenanemonen, krabben, zee-egels en grote schelpen. Nog een laatste reden om Cabrillo te bezoeken: in december, januari, februari en maart kan je hier grijze walvissen voorbij zien zwemmen.

5. Spaanse erfenis

Nog meer geschiedenis is te zien in Old Town San Diego aan de voet van Presidio Hill. In 1769 werd hier de eerste pueblo (Spaanse nederzetting) in Californië gebouwd. De oorspronkelijke gebouwen staan er niet meer, maar de reconstructies zien er authentiek uit en je kan er snuiven van de Mexicaanse sfeer: witte huisjes, kleurrijke winkeltjes en restaurant waar je in de buitenlucht tussen de fonteinen en bloemen kan eten terwijl je luistert naar Mexicaanse Mariachi's. Wandel ook nog even langs de een eindje verderop gelegen Mission Basilica San Diego de Alcala, een witgekleurde missiepost met felle paarse bougainville in de mooie binnentuin.

6. Een stuk Spanje in de VS

Bij een bezoek aan San Diego moet je zeker het Balboa park niet overslaan. Dit enorme park, waarin ook de San Diego Zoo ligt, wordt ook wel het Smithsonian of the West genoemd omdat het zestien musea waaronder het San Diego Art Institute, het Natural History Museum en het Centro Cultural de la Raza telt. Vanuit de kabelbaan in de San Diego Zoo krijg je al een beetje een indruk van het Balboa Park, maar het is te mooi om er niet langer rond te wandelen. Door de gebouwen in Spaanse stijl, de prachtig aangelegde exotische parken en de brede lanen lijkt het alsof je door een stad in de Spaanse provincie Andalusië loopt. Een buitenbeentje is het Old Globe Theatre, een replica van het Globe Theatre in Londen dat bekendstaat om de Shakespeare uitvoeringen. Een professioneel theatergezelschap verzorgt vijftien verschillende toneelstukken en musicals per jaar.

7. Musea

Misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een kuststad in het zonnige zuiden van Californië, maar San Diego heeft een aardige reputatie op het vlak van musea. De stad telt er meer dan negentig over alle mogelijke onderwerpen: kunst, natuur, luchtvaart, wetenschap, geschiedenis, auto's, sport...... Zestien ervan liggen in het Balbao Park. In het Visitor Center in het park kan je een kaart kopen waarmee je binnen zeven dagen veertien musea kan bezoeken of een One Day Explorer Pas die gratis toegang biedt tot vijf musea op één dag. Kijk op de website voor meer bezoekerspassen en kortingen. Ook voor kinderen zijn er een paar leuke musea in San Diego zoals het Reuben H. Fleet Science Center en het New Children's Museum.

8. Lego

Hoe leuk een museum ook is, kinderen zullen Legoland in Carslbad iets ten noorden van San Diego helemaal fantastisch vinden. Zoals in alle Lego attractieparken is alles er van Lego gemaakt. Het voordeel van dit park is dat de wachttijden er een stuk minder lang zijn dan in de meeste andere Amerikaanse pretparken.

9. Vliegdekschepen, antieke zeilschepen en cruiseboten

Leuk voor alle leden van het gezin is een wandeling langs de Embarcadero, een brede strook land tussen de oceaan en downtown San Diego. Het is hier heerlijk wandelen langs het water en met zicht op indrukwekkende schepen. De grote blikvanger is het gigantische vliegdekschip USS Midway, maar er liggen ook een paar mooie oude zeilschepen en een historische onderzeeboot. Je kan deze schepen allemaal bezichtigen, maar dat is vrij prijzig. Bij de USS Midway is het wel de moeite waard. Dit in 1945 gebouwde vliegdekschip diende in de Vietnam oorlog en tijdens de Eerste Golfoorlog. Je krijgt een doolhof van gangen te zien, de machinekamer, de slaapvertrekken en uiteraard het dek met een indrukwekkende collectie gevechtsvliegtuigen en helikopters. Je mag ze allemaal van binnen bekijken en je eigen vliegkunsten uitproberen in een vliegsimulator. Maar ook zonder aan boord te gaan krijg je een goede indruk van de omvang van het gevaarte. Aan wal staat het beroemde beeld van een marinier die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vriendin vaarwel zoent en een ander van Bob Hope die optreedt voor de Amerikaanse troepen. Wanneer je nog wat verder doorloopt kom je bij Seaport Village, een gezellige verzameling winkeltjes en restaurants.

9. Iconisch strandhotel

Vanuit de haven zie je dit eiland en de lange, hoge Coronado Bay Bridge ernaartoe al liggen: Coronado Island. Al sinds 1888 is dit een belangrijke toeristische bestemming, aanvankelijk vooral door het iconische Hotel del Coronado. Dit witte gebouw met zijn opvallende rode daken ligt pal aan het strand en eist meteen alle aandacht op. Maar ook op andere plaatsen aan het strand liggen mooie villa's in New England stijl. Het is de ideale plaats om een middag aan het strand door te brengen.

10. Victoriaanse tijd

In downtown San Diego is de historische wijk Gaslamp Quarter dé wijk om te winkelen, een restaurant te bezoeken en uit te gaan. De wijk onstond rond 1860 middenin het Victoriaanse tijdperk en dat is nog duidelijk te zien aan de bouwstijl. De Victoriaanse laagbouw vormt een mooi contrast met de eromheen gelegen moderne wolkenkrabbers. Verschillende evenementen en festivals zoals Mardi Gras in the Gaslamp, Street Scene Music Festival, Taste of Gaslamp en ShamROCK tijdens St. Patrick's Day vinden plaats in het Gaslamp Quarter.

11. Prachtige natuur binnen de stad

Je hoeft in San Diego niet ver te rijden om middenin de natuur te zitten. Torrey Pines State Park ligt vlakbij het centrum. Dit natuurreservaat dankt zijn naam de elegante pijnbomen die hier groeien. Het uitzicht vanaf de wandelpaden en de rotsachtige bergen over de oceaan is fenomenaal. Je vindt hier een stuk kust dat er nog net zo uitziet als in de tijd dat de eerste Spanjaarden voet aan wal zetten.

12. Een juweel van een badplaats

Iets ten noorden van Torrey Pines kom je in de badplaats La Jolla die officieel nog binnen de grenzen van San Diego ligt. La Jolla betekent letterlijk 'het juweel', een toepasselijke naam want je vindt hier de perfecte mix van een Zuid-Europese mediterrane sfeer en de Californische 'laidback' levensstijl. Maar niet alleen de mooie villa's, chique winkels en het prachtige landschap maken deze plaats zo bijzonder. Outdoor fans komen hier vooral voor de zeegrotten, inhammen en de dieren zoals zeeleeuwen, pelikanen en andere watervogels. Je kan er prachtige kajaktochten maken, duiken en snorkelen.

13. Walvissen en dolfijnen

Op veel plaatsen langs de kust van Californië kan je walvissentochten maken, maar wanneer je enkel San Diego bezoekt is dat een trip die je niet moet overslaan. Tussen half december en eind maart kan je hier grote groepen grijze walvissen voorbij zien zwemmen. Deze indrukwekkende dieren zijn dan bezit aan hun lange reis van Baja California in Mexico naar Alaska en omgekeerd. Je kan ze ook vanaf de kust zien - de beste plaats is Carbillo National Monument -, maar dan zie je ze natuurlijk nooit van zo dichtbij als op de boot. Tussen juni en september heb je dan weer de kans blauwe walvissen te zien, de grootste dieren die er bestaan. Tijdens een boottocht kom je overigens niet alleen walvissen tegen, maar waarschijnlijk ook dolfijnen, zeeleeuwen, zeehonden en talloze watervogels tegen. En je krijgt onderweg deskundige uitleg van biologen aan boord.

14. Een dagje Mexico

San Diego ligt tegen de Mexicaanse grens en als je voldoende tijd hebt is een dagtrip over de grens goed te doen. Aan de andere kant van de grens ligt Tijuana en je krijgt daar een goede indruk van het leven in Mexico. Houd er wel rekening mee dan de rijen aan de grens erg lang kunnen zijn. Bovendien is de kans groot dat je een huurwagen niet mee mag nemen naar Mexico. Je kan dan beter kiezen voor een georganiseerde daguitstap. Voor lekker Mexicaans eten hoef je San Diego overigens niet te verlaten. Waarschijnlijk krijg je hier de beste Mexicaanse gerechten in de hele VS.

15. Woestijn in de achtertuin

Op ongeveer twee uur rijden van San Diego vind je het prachtige woestijnlandschap van Anza Borrega Desert State Park. Vooral wanneer de bloemen en cactussen in het voorjaar in bloei staan is het hier wondermooi. Je kan er ook een nachtje op de camping blijven. Houd er in de zomer wel rekening mee dat het er bloedheet kan worden. Temperaturen van 40 graden zijn normaal, maar het kwik kan er zelfs gemakkelijk oplopen tot 50 graden.(MS)