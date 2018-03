Vijf jubilea die het reizen waard zijn

1. New Orleans bestaat 300 jaar. In New Orleans weten ze als geen ander hoe ze feest moeten vieren, maar dit jaar feesten ze nog meer dan anders met een groot aantal concerten, vuurwerkshows en party's.

2. De Britse schrijfster Emily Bronte (Wuthering Heights) werd 200 jaar geleden geboren. Actrice Lily Cole zal een belangrijke rol spelen tijdens de jubileumfestiviteiten.

3. Ook Karl Marx zag 200 jaar geleden het levenslicht. Om dat te vieren wordt onder andere een grote tentoonstelling in zijn geboortehuis in Trier georganiseerd.

4. Honderd jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog en dat wordt ook in België groots herdacht met culturele, historische en wetenschappelijke evenementen en een groot feest op 11 november in Brussel.

5. De late-Renaissance kunstenaar Tintoretto wordt in Venetië gezien als een held. Zijn geboortejaar, 500 jaar geleden, wordt onder andere herdacht met Tintoretto-rondleidingen door de stad en een feestweekend van 5 tot 7 oktober.