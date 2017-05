Vijf insidertips voor de Provence

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Ingrid Castelein schreef eerder het boek Mon(t) Ventoux waarin ze lezers gidste langs de zuidflank van de legendarische berg in de Vaucluse. Zojuist is haar tweede boek Route de la Lavande verschenen waarin ze de lezers meeneemt op een reis langs de noord- en oostkant van de Mount Ventoux.

Ze neemt je mee naar dorpjes als Nyons, Montbrun-les-Bains en Mollans-sur-Ouvèze en naar Provençaalse marktjes van Malaucène en Buis-les-Baronnies. In de winter kan je er nougat en truffels proeven of een sneeuwwandeling maken. In het voorjaar aanschouw en ruik je de bloesems van de abricotiers. In de zomer fiets je in de Toulourencvallei en tussen bloeiende lavendel.

Ingrid Castelein deelt met ons vijf unieke tips voor de Provence

1. Vallei van de Toulourenc

De noordkant van de legendarische Mont Ventoux is minder toeristisch dan de zuidflank. Daar vind je de vallei van de Toulourenc, een heuse parel en oase van rust en natuur. Een aanrader zijn er ook idyllische dorpjes als Brantes en Savoillan. De Mont Ventoux lijkt er, met zijn steile flanken, als een totaal andere berg. Het is een leuk traject ook om op de fiets te verkennen.

2. Kasteel van Grignan

Blikvanger in de Drôme Provençale is het kasteel van Grignan, dat hoog torent boven het gelijknamige dorp. De tuin en binnenkoer van het kasteel zijn als bezoek een absolute aanrader en bovendien gratis toegankelijk. Van op het terras heb je niet enkel een prachtig uitzicht op het evenzeer elegante als indrukwekkende kasteel maar je kijkt er ook 360 graden in het rond: van de vallei van de Rhône tot de Mont Ventoux en de Préalpes.

3. Kerst- en truffelmarkt in de Provence

De kerstperiode brengt in de Provence het leukste van veel werelden samen. De Provençaalse marktjes zijn traditioneel levendige evenementen waar je tal van streekproducten vindt. In de winter worden deze uitgebreid met kerstmarkten waar je originele cadeaus en het beste van de Franse gastronomie vindt. Het summum zijn evenwel de truffelmarkten waar de truffel, het zwarte goud van de Provence, wordt verhandeld. Je vindt ze 's winters in Carpentras, in Richerenches en in Saint-Paul-Trois-Châteaux.

4. Lavendelvelden

De lavendelvelden op de grens van de Vaucluse en de Drôme Provençale zijn legendarisch. In de maand juli zijn ze op hun mooist. 'Een originele Route de la Lavande om de paarse pracht te bewonderen, loopt vanaf Sault via het dorp Aurel naar Montbrun-les-Bains waar je de hoogte in gaat tot aan het gehucht Barret-de-Lioure. Vanaf daar bereik je vlug de Col de l'Homme Mort waarna je afdaalt naar Ferrassières en zo terug Aurel bereikt. Hou in de afdaling zeker halt aan de belvédère, je hebt er een panoramisch uitzicht hebt op de omgeving die als één groot mauve veld is.'

5. Rondje omheen de Ventoux

Een tocht naar de top van de Mont Ventoux is als een absolute must als je in de Provence bent, of het nu met de wagen, scooter of op de fiets is. Voor wie toe is aan een andere uitdaging, is de rondtoer van de Mont Ventoux een aanrader. 'De hele tocht telt honderd km, en is dus ook voor fietsers een haalbare kaart', weet Castelein uit ervaring. 'Pluspunt van deze trip is dat je de Mont Ventoux ziet evolueren en van meerdere kanten kunt aanschouwen: van zuid naar oost naar noord en naar west. Telkens weer toont de Mont Ventoux zich anders.'