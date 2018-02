Vier mooie roadtrips in Ierland

Lees ook: 50 prachtige plaatsen in Ierland en Noord-Ierland

De Gordon Bennett Route

Een van de mooiste autoritten in het eeuwenoude oosten van Ierland is die in navolging van de beroemde Gordon Bennett Cup, een motorrace die de voorloper is van de huidige Formule 1 Grand Prix.

De Gordon Bennett Route, die door de graafschappen Carlow, Kildare en Laois voert, werd in 1903 gereden door 's werelds grootste waaghalzen met voor die tijd recordsnelheden van zo'n 78 kilometer per uur. Het was de eerste keer ooit dat een internationale motorrace werd gehouden op een gesloten circuit. De flamboyante Amerikaanse mediatycoon James Gordon Bennett was de grote instigator van de race.

De route is tegenwoordig volledig gemarkeerd en daardoor gemakkelijk te volgen. In het graafschap Kildare loopt de route door Athy en verder naar Kilcullen. Vervolgens steek je de Curragh vlaktes over in de richting van de stad Kildare. Plaatsen die je onderweg kan bezoeken zijn onder andere de St. Brigid's Cathedral, de Irish National Stud en The Curragh. ook echter niet een kijkje te nemen bij de Gordon Bennett tentoonstelling in het Athy Heritage Centre.

De Braveheart Drive

Een leuke korte rit, van zo'n tachtig kilometer, is de Braveheart Drive in het westen van County Wicklow. Veel van de spectaculaire gevechtsscènes en panoramische landschappen in de met een Oscar bekroonde film Braveheart zijn gefilmd in de schilderachtige heuvels en valleien van de Wicklow Mountains. De route begint in het dorpje Hollywood (het originele Hollywood waarnaar de Californische stad is vernoemd) en voert dan langs de Wicklow Gap, een van de hoogste bergpassen in Ierland.

De koperen kust

Nog een heerlijke route in het oosten van Ierland is die langs de County Waterford's Copper Coast op een zonnige dag. De Copper Coast strekt zich uit tussen de badplaatsen Tramore en Dungarvan en leent zich uitstekend voor een autorit. Panoramische vergezichten over de zee, pittoreske kustdorpjes en adembenemende uitzichten vanaf de kliffen en dat allemaal tegen de achtergrond van de Comeragh Mountains zijn de hoofdingrediënten van de rit.

Bezienswaardigheden onderweg zijn Kilfarrasy Beach met de mooiste uitzichten van de hele route, Ballyscanlon Forest, overblijfselen uit het stenentijdperk, kastelen en het Copper Coast Geopark Centre, waar de cultuur van dit gebied en de geschiedenis van de kopermijnen worden verteld.

Causeway Coastal Route

Tussen Belfast en Derry-Londonderry in Noord-Ierland loopt de iconische 120-mijl lange legendarische Causeway Coastal Route, een van de mooiste roadtrips in de wereld.

De route loopt langs de bochtige kustlijn van twee Noord-Ierse provincies en wordt aan de ene kant geflankeerd door imposante rotswanden en valleien en aan de andere kant de blauwe zee. Je passeert eeuwenoude kastelen, goudgele stranden, geologische rotsformaties, een ongeëvenaard kustlandschap, bijzondere bezienswaardigheden en heerlijke plaatsen om te eten en te overnachten.

Je kan de route in een dag rijden, maar veel leuker is het om er twee, drie of zelfs vijf dagen over doen zodat je voldoende tijd hebt om alle bezienswaardigheden onderweg te bezoeken en in alle rust te kunnen genieten van de schitterende panorama's.

Het middelpunt van de route is de Giant's Causeway, de mysterieuze en spectaculaire rotsformatie die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Deze uitzonderlijke hexagonale kolommen moet je gezien hebben.

Maar een rondleiding en proeverij in de Old Bushmills Distillery, de oudste whiskey distilleerderij ter wereld, lonkt ook, net als een wandeling over de Carrick-a-Rede touwbrug boven een tachtig meter diepe afgrond waar de golven onder je voeten stukslaan op de rotsen. Er zijn ook betoverende zijwegen naar de valleien van Antrim of naar het bos van Glenarrife Forest Park.

Als je de Causeway Coastal Route volgt, kom je ook door Game-of-Thronesgebied. De schilderachtige vissershaven van Ballintoy en het omliggende strand kwamen voor in de televisieserie. Dat geldt ook voor de nabijgelegen Dark Hedges, een van de meest gefotografeerde plekken in Noord-Ierland. Langs de route kun je genieten van goed eten, even stoppen voor de Économusee workshops van de craftbeer ambachtslieden van Hillstown Brewery of de Game-of-Thronesedelsmeden The Steensons.