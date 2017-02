Video: symfonie van licht op Hawaii

Fotograaf en filmmaker Michael Shainblum maakt prachtige foto's en films die onder andere gepubliceerd worden door National Geographic en de Huffington Post. Zo maakte hij een video van een onweersbui boven Dubai, het Noorderlicht in IJsland, Oregon vanuit de lucht en de Melkweg boven de Sierra Nevada in Californie. Zijn laatste kunstwerk is Symphony of Light gefilmd op het Hawaiiaanse eiland Kauai.

Wil je zelf ook dit soort prachtbeelden maken: Michael Shainblum geeft in deze video "Being Creative With Different Conditions In Landscape Photography" tips over het maken van foto's in verschillende weersomstandigheden. Zijn motto: wees creatief, daag jezelf uit en denk buiten de gebaande paden.