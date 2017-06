Vanaf volgend jaar vaart er een elektrische ferry in de Noorse fjorden

Het schip, de "Future of the Fjords", is een catamaran van 42 meter waarmee tot 400 passagiers kunnen vervoerd worden. De boot wordt aangedreven door twee elektrische motoren van 300 kW en haalt snelheden tot 16 knopen.

Sinds twee jaar geleden vaart er al een elektrische ferry in het land, "Ampere", maar dat schip beschikt wel nog over een klassieke brandstofmotor voor noodgevallen.

Noorwegen is een belangrijke olieproducent, maar tegelijk is het Scandinavische land ook wereldmarktleider in het gebruik van elektrische voertuigen.

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van de Noorse vloot gehalveerd zijn en vijftig jaar later verwacht men een nuluitstoot.