Unieke uitstap: ga mee met de garnaalvissers van Oostduinkerke

Het garnaalvissen te paard zoals beoefend in Oostduinkerke, is een eeuwenoude ambacht die nauw verbonden is met de natuur en afhankelijk is van de elementen en het getij.

De taaie mannen op hun robuuste paarden door de golven zien zwoegen, is zeker een uitstapje waard.

Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum voorziet op 16 augustus huifkarren én bekwame gidsen zodat je geen moment van de vangst mist. Achteraf komt iedereen naar het museum om samen de vangst te koken en te proeven.