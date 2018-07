Unesco bekijkt Frans-Belgische WO1-sites pas in 2021

Unesco onderzoekt de Frans-Belgische vraag tot erkenning als werelderfgoed van de WO1-sites pas in 2021. Dat is vernomen bij de vereniging 'Paysages et sites de mémoire de la Grande guerre'.

Het uitstel heeft niets te maken met een probleem met het dossier, zei secretaris-generaal Marie-Madeleine Damien van de organisatie, 'het is een kwestie van thematiek, omdat het thema van de herinnering nieuw is'. Damien verblijft momenteel in Manama, waar het Werelderfgoedcomité nog tot woensdag vergadert.

Cult-plaatsen voor neonazi's

Het Frans-Belgische initiatief heeft onder andere betrekking op 139 militaire kerkhoven, necropolen en herdenkingsmonumenten als de Menenpoort in Ieper en sites van de slag van Verdun.

Anderzijds liet het Simon Wiesenthal Center, de organisatie die antisemitisme en racisme bestrijdt, in een communiqué weten dat het, nog voor de Unesco haar besluit had genomen, de leden van het Werelderfgoedcomité op de hoogte had gebracht van de 'vrees' van het Center dat, aangezien 'op de kerkhoven (van WO 1) waar ook tijdens de tweede wereldoorlog is gevochten, ook nazi-moordenaars zijn begraven'. Het in de VS gevestigde centrum vreest tevens dat monumenten in de lijst worden opgenomen 'die momenteel cult-plaatsen zijn voor neonazi's'.