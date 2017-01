TUI vliegt vanaf februari weer op Gambia

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken besliste dinsdag om het reisadvies voor het West-Afrikaanse land te wijzigen nadat de zittende president Yahya Jammeh dan toch het land had verlaten. Voortaan zijn reizen naar Gambia weer mogelijk.

TUI had vorige week nog meer dan 250 toeristen in het land zitten die werden teruggehaald nadat de noodtoestand er was uitgeroepen. Alle vluchten naar Gambia werden opgeschort tot 31 januari. Dit blijft nu behouden, zegt Demeyere. "Veel klanten hadden hun reis al omgeboekt. Daarom hebben we beslist om pas in februari opnieuw op Gambia te vliegen."

Ook Thomas Cook, dat maar drie toeristen in het land had, bekijkt de komende dagen of het vroeger dan gepland de vluchten naar Gambia herneemt.

Er wordt toeristen wel nog aangeraden om de actualiteit op de voet te volgen. "Blijf in regelmatig contact met uw touroperator, houd u afzijdig van manifestaties en betogingen en vermijd gevoelige politieke onderwerpen in het publiek", luidt het advies.