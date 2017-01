TUI en Thomas Cook halen reizigers terug uit Gambia

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft immers het reisadvies voor het West-Afrikaanse land aangepast.

Kort voor de geplande machtsoverdracht aan de nieuw verkozen president Adama Barrow riep het parlement in Gambia dinsdag de noodtoestand uit voor een periode van drie maanden. Daarmee kan de huidige president Yahya Jammeh, die zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van december weigert te erkennen, ook drie maanden langer aan de macht blijven.

Buitenlandse Zaken in Brussel verwacht in Gambia onregelmatigheden rondom de machtsoverdracht van het presidentschap. "Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers. Alle niet-essentiële reizen naar Gambia worden momenteel afgeraden en het ereconsulaat van België in Banjul zal gesloten zijn op 18 en 19 januari", luidt het.

TUI

"Dit aangepaste reisadvies raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar Gambia af, wat betekent dat het land, zolang het aangepaste reisadvies geldt, niet geschikt is als toeristische bestemming", zegt TUI. Voor de reisorganiastie gaat de veiligheid van de reizigers voor alles. "Daarom brengen wij geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia. Ook hebben wij besloten de reizigers die al ter plaatse zijn, vervroegd naar België terug te vliegen", luidt het nog. Er wordt daarvoor morgen/woensdag een extra TUI fly vlucht ingezet om hen naar huis te vliegen.

TUI België heeft op dit moment 225 vakantiegangers in Gambia. Een minderheid van 56 verblijft in een hotel. De overige passagiers hebben alleen een ticket geboekt. "Mensen die nog moeten vertrekken, kunnen kosteloos omboeken of annuleren tot en met het vertrek van 31 januari. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en volgen het advies van Buitenlandse Zaken op. Wij zullen pas weer op Gambia vliegen op het moment dat het reisadvies dit weer mogelijk maakt en vakantiereizen niet meer worden afgeraden", aldus de reisorganisatie.

Thomas Cook

Net als TUI volgt touroperator Thomas Cook Belgium het negatieve reisadvies voor Gambia van de FOD Buitenlandse Zaken en haalt vandaag/woensdag en donderdag de enkele Belgische reizigers (vier) terug die in het West-Afrikaanse land verblijven. "Verder zijn er drie dossiers (zeven vertrekkers), die tot 30 januari kosteloos hun reis kunnen wijzigen of annuleren", aldus woordvoerder Koen Van den Bosch.

"Van onze lokale vertegenwoordiger hebben we een rapport ontvangen dat aan de kust alles rustig is, maar we alligneren ons op het advies van Buitenlandse Zaken. De veiligheid van onze klanten staat voorop", aldus Koen Van den Bosch nog. TUI telt 225 Belgische reizigers in Gambia.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt vakantiereizen naar Gambia. Reisorganisaties TUI en Corendon halen ruim 1.600 mensen die momenteel in het West-Afrikaanse land rondreizen terug naar Nederland. (Belga)