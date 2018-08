Topzomer aan de kust met 6,8 miljoen dagtoeristen: 'Mogelijks een recordjaar'

In juli en augustus kwamen bijna 6,8 miljoen dagtoeristen naar zee. Daarmee noteert het dagtoerisme één van de beste zomers ooit. Enkel in 2003 trok de kust meer dagtoeristen, toen er tijdens de zomervakantie nog meer warme dagen waren. Toen trokken 7 miljoen dagtoeristen naar de kust.

Het grootste deel van die toeristen trokken in de eerste helft van de vakantie naar de kust. De eerste drie zondagen van juli lokte de kust telkens meer dan 200.000 dagtoeristen. Bijna 3,6 miljoen dagtoeristen trokken naar zee in juli, ruim 20 procent meer dan in 2017. De tweede helft van augustus en het meer wisselvallige weer zorgde voor een rem, maar met 3,2 miljoen dagtoeristen bleef de tweede helft van de zomer bovengemiddeld goed.

Jonger publiek

Ook de hotels zijn uiterst tevreden over de zomermaanden. Veel hotels noteerden een gemiddelde bezettingsgraad tot 90 procent of meer. Bij de hotelgasten zorgden het prachtige weer en de vele evenementen voor een bijzondere meerwaarde. Bij de vakantiewoningen zaten de cijfers op het niveau van 2017. Vooral de vroegboekingen bleven wat uit in het voorjaar.

'De toeristische sector aan zee heeft succesvolle maanden achter de rug. De kust hoopt op een mooie nazomer om hopelijk een recordjaar te noteren. De investeringen van een jonge generatie ondernemers, de kustgemeenten en Westtoer leiden tot resultaten. Eén sterke trend is duidelijk: het publiek is jonger en de kust heeft ook een jong imago met een uitgebreid eigentijds aanbod', aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a).

Eind september komt Westtoer met meer detailcijfers.