Tien aanraders in Waals-Brabant

1. Hergé Museum

In dit museum komen de figuren van Hergé in drie dimensies tot leven, dankzij het werk van beeldhouwer Nat Neujan. De werken van deze Belg, die voor het eerst kennismaakte met de vader van Kuifje in 1947, werden samengebracht in één tentoonstelling onder de titel When Hergé met Nat Neujean. De bezoekers kunnen ook het andere werk van de kunstenaar bewonderen, zoals de portretten van Paul Delvaux en André Malraux, vrouwelijke naakten en werken gewijd aan de verschrikkingen van de oorlog.

2. Patisserie Ducobu

Marc Ducobu leerde de stiel bij diverse grootmeesters en opende zijn eigen zaak in Waterloo. Sindsdien blijft hij nieuwe creaties toevoegen, afhankelijk van de seizoenen of de kwaliteitsingrediënten die hij in zijn omgeving kan vinden. Brood, gebak, ijs en chocolade. Zijn devies is altijd hetzelfde: mikken op uitmuntendheid. Geen wonder dat almaar meer klanten wegsmelten voor zijn ijstaarten, zijn croûte aux framboises, zijn pralines met saffraan of zijn duo de choc, op basis van chocoladebiscuit, crème brûlee met vanille, chocolademousse, feuilletine praliné en vloeibare caramel.

3. Voor prinsjes

De boekhandel Au P'tit Prince in Nijvel werd bijna negen jaar geleden gestart door Eva Delbeke. Hoewel er voor de volwassenen ook wel wat te rapen valt, ligt de focus duidelijk op jeugdliteratuur. 'Wij werken geregeld samen met enkele scholen uit de omgeving, maar we proberen ook om de tieners te verleiden met aparte, eigentijdse boeken. Maar je moet ze weten aan te spreken !' Au P'tit Prince organiseert ook zaterdagse vertelateliers en ontmoetingen met schrijvers.

4. Mur-Mur

Design op het platteland. Een gewaagde gok, maar Bertrand Janssen en zijn vrouw Céline Materne gingen de uitdaging aan. Vitra, Kartell, Normann Copenhagen, Lago, Driade of Moroso, de grote namen ontbreken alvast niet. Mur-Mur selecteerde ook minder bekende labels en accessoiremerken. In de voormalige herberg worden geregeld ook kunstwerken geëxposeerd.

5. Café de la Lanterne

Maxence Van Crombrugge, de nieuwe eigenaar van dit aloude café, besloot de historische naam te behouden. De bijna honderd jaar oude herberg, pal in het centrum van Lothier, is een laatste getuige van vervlogen tijden, toen er nog veel inwoners van Genappe in de suikerfabrieken werkten, zoals blijkt uit de oude foto's aan de muren. Naast bar en restaurant is dit ook een plek voor jazzconcerten. De keuken is open van 12 tot 22 uur en biedt bistrogerechten met een eigen touch, zoals de cheeseburger met Orval.

6. Muziek en poëzie

Het begon met een uitnodiging aan de buren om eens kennis te maken tijdens een jazzconcertje in de tuin. Waarna bleek dat de inwoners van het kleine Sart-Risbart wel zin hadden in meer, het festival Les Sentiers de Sart-Risbart was geboren. Dit jaar vindt het plaats van 23 tot 26 augustus. Elf concerten - allemaal gewijd aan de Franse chanson - staan op het programma.

7. Grootmoeders keuken

Evelyne Van Crombrugge lijkt absoluut niet op dat kreng van een Mrs. Oleson in Het kleine huis op de prairie. In haar delicatessenzaak met gastentafel, Madame Oleson, in ouderwetse landelijke stijl, is gezelligheid het sleutelwoord. Quiches, gehaktbrood, Vlaamse stoofkarbonade met peperkoek en andere dagschotels worden bereid in de open keuken op de Godin-kachel in het midden van de kamer. 'Dit is pure nostalgie naar grootmoeders keuken,' zegt ze, 'de mensen die hier komen, nemen dan ook de tijd om te genieten. Zoals vroeger thuis.' Elke zondag is er brunch à volonté.

8. Drømstor

Deze originele winkel, gevestigd in een oude smidse, is een en al verfijning en tederheid. Drømstor is Noors, vrij vertaald: 'droom het grote'. Het Scandinavisch design is hier goed vertegenwoordigd, maar er is ook plaats voor jonge Belgische labels. De decoratieobjecten, fotolijstjes, lampen, juwelen, babyartikelen, vintage speelgoed en allerlei snuisterijen worden door Melanie Mertens met zorg geselecteerd. Een droom van een zaak.

9. Kidzik Festival

De kinderen vormen het middelpunt van het Kidzik festival, georganiseerd door La ferme du Biereau. Je kan kiezen uit een vijftiental oncerten en voorstellingen, van jazz en klassiek tot rock/pop en chanson. Ook artiesten in de dop komen hier aan hun trekken, via tal van muziekworkshops, zonder te spreken van het ruime scala aan activiteiten voor de allerkleinsten. Een perfecte afsluiter van een zomervakantie.

10. Spaanse bar

Belgicanos is de nieuwe place to be voor alle jongeren van 25 tot 40 jaar. Zij treffen elkaar hier na het werk, voor een drankje of soms meer. De bar is een creatie van Manu Garcia, de man achter de Belgicanos in Louvain-la-Neuve, met het accent op tapas en andere Spaanse specialiteiten. Dé troef: een terras met sofa's.