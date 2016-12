Dit zijn de Nederlandse steden met de mooiste grachten

Utrecht heeft de best gewaardeerde grachtengordel van het land. Ook de grachten in Delft en Leeuwarden vallen in de smaak, en blijven de beroemde Amsterdamse grachten nipt voor. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van uitjeswebsite Dagtripper.nl, die beoordelingen van rondvaarten, fotowaarderingen en meningen van dagjesmensen analyseerde.

Eerder werd Utrecht door een Australisch nieuwsblad verkozen tot Europa's mooiste grachtenstad. De Nederlanders blijken het daar volledig mee eens te zijn. Toeristen uit eigen land beoordelen de Utrechtse grachten gemiddeld met een 9,2.

De volledige top tien

1. Utrecht - 9,21

2. Delft - 8,88

3. Leeuwarden - 8,81

4. Amsterdam - 8,79

5. Leiden - 8,64

6. Den Bosch - 8,50

7. Groningen - 8,33

8. Gouda - 8,28

9. Dordrecht - 8,23

10. Alkmaar - 8,21

Sfeerbepalende grachten

De aanwezigheid van grachten is van grote invloed op de uitstraling van een stadscentrum. Niet voor niets beschikken de meeste steden die op beoordelingswebsites als TripAdvisor en Zoover goed scoren op het gebied van sfeer allemaal over een grachtengordel. Tijdens de zomermaanden bieden de grachten mogelijkheden voor vertier op en aan het water, terwijl mooi verlichte kades tijdens de wintermaanden voor warmte en sfeer zorgen.

Steden die net buiten de top 10 vielen zijn onder meer Amersfoort, Den Haag, Haarlem, Sneek en Rotterdam.