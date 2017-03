Dit zijn de 15 beste Europese bestemmingen in 2017

Volgens 426.859 reizigers uit 170 landen zijn dit de 15 topbestemmingen in Europa in 2017. De Portugese stad Porto mag zich dit jaar de Best European Destination noemen.

1. Porto in Portugal: charmante stad rond de rivier Douro en rijk in geschiedenis, architectuur, cultuur, gastronomie en drank (port).

2. Milaan in Italie: modern, geavanceerd en levendig, maar ook geraffineerd met mooie kerken, paleizen en musea.

3. Gdansk in Polen: Gdansk is een echt unieke stad die met geen enkele andere stad te vergelijken is.

4. Athene in Griekenland: Athene behoort tot de oudste steden ter wereld en de sporen van het rijke verleden zijn nog overal zichtbaar. Tegelijk gaat de Griekse hoofdstad mee met de tijd en verrijzen er trendy wijken en moderne musea.

5. San Sebastian in Spanje: staat niet alleen bekend om zijn schitterende ligging aan de baai in de vorm van een schelp (La Concha Bay), maar ook om de verfijnde keuken. Bovendien is de culturele agenda hier altijd goed gevuld met festivals en evenementen.

6. Sozopol in Bulgarije: bestaat als sinds 610 voor Christus en is daarmee de ouste stad in Bulgarije. De ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen is nog zichtbaar. Bovendien ligt Sozopol schitterend aan de Zwarte Zee.

7. Wenen in Oostenrijk: elegante promenades, imposante paleizen, de mooiste boulevard ter wereld (de Ringstrasse), musea van wereldklasse, moderne architectuur en trendy restaurantjes en bars maken van Wenen een stad voor reizigers van alle leeftijden.

8. Stari Grad in Kroatie: het kleurrijke stadje Stari Grad steekt mooi af tegen de groene bossen op de achtergrond en ligt op het zonnigste Kroatische eiland: Hvar.

9. Bazel in Zwitserland: 40 musea over de meest uiteenlopende onderwerpen op een kleine oppervlakte maken Bazel tot de cultuurhoofdstad van Zwitserland.

10. Madrid in Spanje: zowel overdag als 's nachts is Madrid een bruisende stad met bovendien een groot aantal aantrekkelijke bezienswaardigheden, uitstekend eten en mooie winkels.

11. Rotterdam in Nederland: jong, dynamisch en altijd in beweging: originele festivals, de markthal, moderne wolkenkrabbers, innovatieve musea en leuke stadsroutes.

12. Rome in Italie: weinig steden hebben zo'n rijke geschiedenis als de eeuwige stad Rome. Voeg daarbij de mooie ligging in de buurt van de zee en tussen de heuvels en de vele aantrekkelijke dorpjes in de omgeving en het is duidelijk waarom Rome steevast op deze lijst belandt.

13. Parijs in Frankrijk: in Parijs gaan de geschiedenis en het heden moeiteloos samen. De stad zoekt tegenwoordig voortdurend naar manieren om Parijs op een duurzame manier nog aantrekkelijker te maken.

14. Bonifacio op Corsica, Frankrijk: Bonifacio ligt middenin een beschermd marien natuurgebied waar een groot aantal zeldzame diersoorten vertoeft. Het stadje zelf valt meteen op door de op de kliffen gebouwde huizen die hoog boven de zee uitsteken.

15. Wild Taiga in Finland: Eindeloze groene bossen, moerassen, kraakheldere meren, een rijke dierenwereld en rijk aan tradiities en cultuur.