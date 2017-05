25 dingen die je nog niet wist over Spanje

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

1. Spanje dankt zijn naam aan de Feniciërs die het Iberisch schiereiland Hispania noemden. Dat betekent waarschijnlijk het "Land van de konijnen'.

2. De naam Madrid komt dan weer van het Arabische woord 'Magerit' wat 'plaats van vele stromen' betekent.

3. De Puerto del Sol (Poort van de zon) in Madrid is het geografische middelpunt van Spanje. Op deze plaats tellen de Spanjaarden op 31 december, net als de Amerikanen op Times Square in New York, af naar het nieuwe jaar.

4. Ze luiden het nieuwe jaar in door om 12 uur per klokslag een druif te eten. Deze traditie werd geintroduceerd door wijnbouwers die een manier zochten om van overtollige druiven af te komen.

5. Spanje heeft een kustlijn van maar liefst 4964 kilometer. Keuze aan stranden genoeg dus.

6. Spanje telt vier officiële talen: Castiliaans (Spaans), Catalaans, Baskisch en Galicisch.

7. Tussen 711 en de 11e eeuw waren de Moren heer en meester in grote delen van Spanje. Dat is nog duidelijk te zien aan de architectuur, vooral in Andalusie.

8. Veel Spaanse plaatsnamen waaronder alle stadje die met 'al' beginnen zoals Alicante, Almeria en Alcala de Henares, komen uit het Arabisch. Ook vierduizend Spaanse woorden kunnen herleid worden tot het Arabisch.

9. We zouden het bijna vergeten, maar niet zo lang geleden - tot 1975 om precies te zijn -, was Spanje nog een dictatuur onder generaal Franco. In het bijzonder voor vrouwen was het in die periode geen pretje. Volgens Franco was het hun taak om kinderen te baren. Ze mochten niet werken, geen bankrekening openen, geen juridische handelingen verrichten en natuurlijk ook geen eigen bedrijf beginnen.

10. Tijdens het bewind van Franco behoorde Spanje tot de armste en minst ontwikkelde landen van Europa. Na zijn dood in 1975 veranderde dat snel. Spanje maakte een enorme inhaalslag en is tegenwoordig een van de meest progressieve en sociale landen waar veel aandacht is voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

11. Spanje staat bekend om de vele ontdekkingsreizigers. De Spaanse ontdekkingsreiziger Juan Rodriguez Cabrillo (1499-1543) was bijvoorbeeld de eerste Europeaan die voet aan wal zette in Californië. Op die plaats in San Diego is nu het Cabrillo National Monument gevestigd.

12. Tijdens de laatste ijstijd lag vrijwel heel Europa bedekt onder gletsjers waardoor een groot aantal plantensoorten verdwenen. Maar Spanje bleef grotendeels ijsvrij. Planten konden de koude periode daar wel overleven. Daardoor telt Spanje nu zo'n 8.000 plantensoorten waaronder 2.000 die enkel in Spanje voorkomen, terwijl Europa in zijn geheel er maar 9.000 telt.

13. Het Iberisch schiereiland is het enige stukje Europa waar apen in het wild voorkomen. Een groep berberapen leeft op de smalle landtong Gibraltar dat weliswaar officieel niet tot Spanje, maar tot Groot-Brittannie behoort, maar uiteraard bezocht wordt door toeristen die naar Spanje op vakantie gaan.

14. De oudste grotschildering ter wereld is gevonden in Spanje: in de Al Castillo grot in het noorden van het land. De tekeningen zijn meer dan 40.000 jaar oud.

15. Het Romeinse aquaduct in Segovia werd in de eerste eeuw van onze jaartelling gebouwd, maar voorziet de stad nog altijd van water.

16. De Basken stonden altijd bekend als dappere strijders. De Romeinen zijn er nooit in geslaagd hen volledig te onderwerpen. Bij alle andere volkeren in Spanje lukte dat wel.

17. Er groeien meer dan vijf miljoen bomen in Spanje.

18. Een heel bijzondere plantensoort is de Drakenbloedboom die op de Canarische Eilanden groeit. Deze plant die twaalf meter hoog kan worden lijkt met zijn dikke bladerdek aan de top op een opengeklapte paraplu. De plant - geen boom - heet zo omdat in de oranjekleurige vruchten een dikke, rode vloeistof zit die aan bloed doet denken. De Drakenbloedboom had vroeger een bijzondere religieuze betekenis voor de lokale bevolking. Ze gebruikten het sap van de vruchten bijvoorbeeld om overledenen in te balsemen.

19. Spanje en zon horen voor ons gevoel bij elkaar, maar dat beeld klopt zelfs in de zomer niet helemaal. In steden als Zaragoza en Valladolid regent het inderdaad erg weinig, maar het klimaat in Galicië in het noorden kenmerkt zich door overvloedige regenval en niet al te hoge temperaturen. Dit nadeel heeft ook een voordeel: het is er veel groener dan in de rest van Spanje.

20. Spanje behoort tot de landen met de laagste bevolkingsdichtheid in Europa. Er wonen 82 mensen per vierkante kilometer. Ter vergelijking: in België zijn dat er 349 en in Nederland zelfs 495.

21. Spanje is, na Zwitserland, het meest bergachtige land in Europa. Bijna een kwart van het land ligt boven de duizend meter en de gemiddelde hoogte bedraagt 660 meter boven de zeespiegel.

22. Spanje was vroeger de bezitter van de meest zuidelijk gelegen gletsjer in Europa: de Corral de la Valeta in de Sierra Nevada. Maar deze gletsjer verdween in 1913 en sindsdien zijn er geen gletsjers meer te vinden in de Sierra Nevada.

23. In Spanje mag een bar zich bijna geen echte bar noemen als de vloer niet vuil is. Bij Spanjaarden is het gebruikelijk om van alles op de grond te gooien tijdens een avondje uit. Een vuile vloer betekent daarom meestal een goede bar.

24. Het leven in een Spaanse stad draait rond de plaza (een plein in het midden van de stad). Vroeger vonden er stierengevechten en executies plaats, nu rommelmarkten en popconcerten. (Uit het boek Spanje zoals je het nog nooit hebt gezien van Gert Corremans en Michael Dehaspe).

25. Spanje is het enige land in Europa, afgezien van een paar Portugese eilandjes, waar bananen groeien.