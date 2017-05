15 bezienswaardigheden die voorgoed verdwenen zijn

1. Chacaltaya gletsjer in Bolivia

De Chacaltaya gletsjer ligt op een hoogte van 5300 meter in de Andes en behoorde vroeger tot de belangrijkste attracties in Bolivia. Skiërs konden hier immers terecht op de hoogstgelegen pistes ter wereld. Ook lag hier de hoogste skilodge in de wereld. Maar door de opwarming van de aarde werd de 18.000 jaar oude ijsmassa steeds kleiner en sinds 2012 is het skigebied definitief gesloten. Heel wat gletsjers in de wereld staan hetzelfde lot te wachten.

2. Pennsylvania Station in New York

Het huidige Pennsylvania Station is niet meer dan een karakterloos labyrint van gangen, maar het oorspronkelijke Penn Station, gebouwd in 1910, was met zijn koepelplafonds en bogen een prachtig voorbeeld van de Beaux Arts bouwstijl. In 1963 moest het plaatsmaken voor een kleiner station.

3. Guaira watervallen in Paraguay en Brazilië

Door deze 18 watervallen passeerde drie keer zoveel water als door de Niagara Falls en het oorverdovende geluid was op meer dan 30 kilometer afstand te horen. Tot 1982 waren de Guaira Falls in de Upper Parana River op de grens van Brazilië en Paraguay een belangrijke toeristische bezienswaardigheid. Maar door de bouw van de Itaipu Dam zijn ze volledig stil gevallen.

4. Het originele Shakespeare Globe Theater in Londen

Het eerste Globe Theater werd in 1599 gebouwd voor het toneelgezelschap van William Shakespeare zelf, The Lord Chamberlain's Men. Veertien jaar later ging het in vlammen op, maar het werd hetzelfde jaar nog herbouwd. Ook dit theater was geen lang leven beschoren: in 1642 moest het de deuren sluiten omdat de Puriteinen niets moesten hebben van frivole toneelvoorstellingen. Sinds 1997 staat er vlakbij de oorspronkelijke plaats opnieuw een theater, gebouwd naar het voorbeeld van het eerste Globe Theater.

5. Sutro Baths in San Francisco

Sutro Baths was een ongekende attractie in de tijd (1894) dat het geopend werd. Het complex omvatte zeven zwembaden onder een gigantisch glazen dak, duikplanken, glijbanen, trapezes, een Natural History Museum met Egyptische mummies en artefacten uit China en Mexico. Maar in commercieel opzicht waren de Sutro Baths vanaf het begin een debacle. De kosten waren te hoog, zeker in de tijd van de Grote Depressie. Het omvormen van de zwembaden in schaatsbanen mocht ook niet baten en in 1964 sloten de Sutro Baths voorgoed de deuren. Twee jaar later brandde het complex af. De resten maken tegenwoordig deel uit van de Golden Gate National Recreation Area.

6. Porseleinen toren in Nanjing, China

De derde keizer van de Ming Dynastie liet in het begin van de 15e eeuw een 80 meter hoge toren volledig van porselein bouwen op de oever van de Yangtze rivier. Het kunstwerk wordt gezien als een van de zeven wonderen van de Middeleeuwen. Helaas werd de toren in 1850 vernietigd tijdens de Taiping opstand. Ondertussen heeft een Chinese zakenman 156 miljoen dollar geschonken om de porseleinen toren te laten herbouwen.

7. The New York Hippodrome

The Hippodrome opende in 1905 en was toen het grootste theater ter wereld. De bekendste artiesten uit die tijd, met als hoogtepunt Houdini die een olifant liet verdwijnen, traden er op. Maar deze mega-attractie onderging hetzelfde lot als de Sutro Baths in San Francisco. De opbrengsten bleken niet op te wegen tegen de kosten. Er werd nog van alles geprobeerd om het gebouw winstgevend te maken: een vaudeville theater, een cinema, een operagebouw en een sportstadion. Maar het mocht niet baten. In 1939 werd de Hippodrome afgebroken, een kantoorgebouw en parkeergarage kwamen ervoor in de plaats.

8. Royal Opera House in Valletta, Malta

Dit operagebouw moest het pronkstuk worden van de hoofdstad van Malta. De Britse architect Edward Middleton Barry die ook het Royal Opera House in Covent Garden in Londen ontwierp, kreeg de opdracht tot de bouw. In 1866 werd de Royal Opera geopend, maar zes jaar later brandde de volledige binnenkant uit. Na een renovatie konden er vanaf 1877 weer voorstellingen gegeven worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw getroffen door een bom. Sindsdien staan er nog maar een paar pilaren overeind die sinds 2013 deel uitmaken van een openluchttheater.

9. Graf van de profeet Jona in Mosul, Irak

Jona (de jongen die volgens de Bijbel door een walvis werd ingeslikt) ligt volgens de overlevering begraven in de oudste moskee in Mosul. Het was daarom een belangrijke pelgrimsplaats. Maar militanten van IS plantten in juli 2014 explosieven rond de moskee met een grote puinhoop tot gevolg.

10. Pink and White Terraces in Nieuw-Zeeland

Op 10 juni 1886 verloren de Nieuw-Zeelanders hun achtste wereldwonder. De roze en witte terrassen bij Lake Rotomahana, de grootste pilaren van kiezelaarde ter wereld, verdwenen tijdens één enorme uitbarsting van de Tarawera vulkaan. Maar Nieuw-Zeeland kreeg er een ander, even spectaculair natuurwonder voor in de plaats: de Waimangu geiser die maar liefst 460 meter de lucht inspoot. Het was daarmee de krachtigste geiser die de aarde ook gekend heeft. Maar ook van die geiser moesten de Nieuw-Zeelanders afscheid nemen toen een grote aardverschuiving de waterspiegel veranderde waardoor de geiser in 1904 ophield met spuiten.

11. Christ Church Greyfriars in Londen

Sir Christopher Wren bouwde deze kerk nadat de grote brand van 1666 een oudere middeleeuwse kerk had verwoest. Zijn ontwerp was eenvoudig, maar het eindwerk met mooi gedecoreerde Korintische pilaren, grote boogramen en marmeren vloeren was prachtig. In 1940 werd de kerk geraakt door een Duitse bom. Het plafond kwam naar beneden en een grote brand vernielde het interieur. Alleen de toren bleef overeind staan.

12. De Grote Moskee in Aleppo, Syrië

De Grote Moskee stond niet alleen op de Unesco lijst van werelderfgoederen, maar de stoffelijke resten van de profeet Zacharia zouden er ook begraven liggen. Het gebouw had bovendien een onschatbare historische waarde. De moskee doorstond verschillende aardbevingen, maar was niet opgewassen tegen het geweld tussen de strijdkrachten van de Syrische regering en de rebellen. De zware beschietingen tussen de twee groepen hebben ervoor gezorgd dat de 11e-eeuwse minaret in elkaar stortte en ook van de rest van de moskee staat nog weinig overeind.

13. Yongmyongsa tempel in Pyongyan, Noord-Korea

Ook deze boeddhistische tempel kwam aan zijn einde tijdens een oorlog: de Koreaanse oorlog (1950-1953) tussen Noord-Korea (gesteund door China en de Sovjet-Unie) en Zuid-Korea (gesteund door de Verenigde Staten). De tempel was ruim 1500 jaar oud, lag in een prachtige tuin en werd veel bezocht door toeristen. Maar tijdens een bombardement van het Amerikaanse leger werd de tempel geraakt.

14. Boeddhabeelden in Bamyan, Afghanistan

Op een hoogte van 2500 meter in de Afghaanse provincie stonden sinds de 6e eeuw twee levensgrote beelden van Boeddha te pronken. Ze waren uitgehouwen in de rotsen en waren 53 en 35 meter hoog. De Hazaren, de nazaten van de Kushana die de beelden hadden gebouwd, beschermden de beelden gedurende 1500 jaar met succes. Maar in 2001 werden de beelden door de Taliban vernietigd omdat deze volgens hen als afgoden werden gebruikt door ongelovigen.

15. Bombay Beach aan de Salton Sea in Californië

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren Bombay Beach en een paar andere plaatsen gelegen aan de Salton Sea in het zuiden van Californië populaire vakantieresorts. De gasten kwamen er om te zwemmen, waterskiën, golfen en van de zon te genieten. De Salton Sea kreeg zelfs de bijnaam Salton Riviera. Tegenwoordig is het een verlaten, triest uitziend oord met een paar verlaten gebouwen, oude wagens en achtergelaten trailers. De oorzaak: boerderijnen in de buurt dumpten hun afval in het meer, het meer heeft geen verbinding met de zee en er komt nagenoeg geen vers water bij omdat het in deze regio zelden regent. De vissen in het meer stierven en dreven naar de oppervlakte samen met het vervuilde water. Niet verwonderlijk dat toeristen geen zin hadden om tussen bergen rottende vissen op het strand te zitten.

