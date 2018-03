Toeristische sector maakt zich zorgen over massatoerisme

Het aantal buitenlandse reizen boomt: in 2017 was er een groei met bijna zeven procent tot het hoogste cijfer in zeven jaar en ook in 2018 wordt nog eens een groei met vijf procent verwacht.

Maar dat succes heeft ook een keerzijde. De sector maakt zich steeds meer zorgen over het massatoerisme. Dat bleek op de internationale toerismebeurs in Berlijn. In steden zoals Barcelona, Venetië of Dubrovnik keert de bevolking zich steeds meer tegen de massale instroom van bezoekers. In Vlaanderen is er geen reden tot ongerustheid, meldt Toerisme Vlaanderen in een reactie.

Lees ook: Deze plaatsen willen minder toeristen

Het voorbije jaar werden wereldwijd 1,152 miljard buitenlandse reizen geteld, 6,5 procent meer dan in 2016. De voorbije jaren lag de gemiddelde groei op vier procent per jaar. En in 2018 wordt een verdere toename met vijf procent verwacht, of een extra 81 miljoen reizigers op één jaar tijd. De angst voor terreuraanslagen lijkt weggeëbd en dankzij de boomende economie kunnen almaar meer mensen op reis gaan.

Maar het succes heeft ook een keerzijde. Het massatoerisme op bepaalde bestemmingen is uitgegroeid tot bezorgdheid nummer één. In verschillende Europese steden neemt de afkeer voor toeristen toe. 'De problematiek beperkt zich niet alleen tot de steden, maar bestaat ook bijvoorbeeld op Thaise stranden, in skioorden of op cruises', luidde het op de toerismebeurs. 'De industrie moet snel oplossingen proberen te vinden.'

In Vlaanderen geen reden tot ongerustheid

Toerisme Vlaanderen ziet op dit moment geen reden tot ongerustheid. 'Al houden we de vinger natuurlijk altijd aan de pols', zegt woordvoerder Stef Gits. Toerisme Vlaanderen onderzocht vorig jaar in samenwerking met de Vlaamse kunststeden Gent, Brugge, Antwerpen, Mechelen en Leuven voor het eerst hoe inwoners tegenover de toeristen staan die hun stad bezoeken. 'En de resultaten waren zeer goed. De inwoners van de Vlaamse kunststeden staan positief tot zeer positief ten opzichte van het toerisme', zegt Gits. 'Ongeveer drie kwart van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen. Slechts vier à vijf procent betuigt toerisme geen steun, de rest heeft een eerder neutrale houding. Zowat zeventig procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen.'

Vooral de individuele verblijfstoeristen zijn volgens Toerisme Vlaanderen graag gezien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld groepstoeristen of cruisetoeristen blijven zij doorgaans langer in de stad en gaan ze op zoek naar iets meer dan enkel de traditionele toeristische trekpleisters. 'Vlamingen willen dan ook het liefst nog meer individuele verblijfstoeristen zien', besluit Gits.