Toerisme in Europa blijft groeien

Spanje (471 miljoen overnachtingen, +3,6 procent) blijft koploper, gevolgd door Frankrijk (431 miljoen, +6,6 procent), Italië (425 miljoen, +5,4 procent) en Duitsland (400 miljoen, +2,7 procent).

Het aantal toeristische overnachtingen in de Europese Unie evolueert sinds 2009 in stijgende lijn. In België was er vorig jaar een stijging met 3,7 procent tot 38,2 miljoen overnachtingen.

Toerisme Vlaanderen laat in een reactie weten dat Vlaanderen goed op weg is om de Europese cijfers nog wat te overtreffen. 'Op dit moment beschikken we over de overnachtingscijfers voor de eerste 9 maanden van 2017. Die liggen 5,2 procent hoger dan de overnachtingen in dezelfde periode van 2016. 2017 wordt dus een sterk toeristisch jaar, en ook voor 2018 zijn we zeer optimistisch', zegt woordvoerder Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.