Tips om voordelig te vliegen

Wanneer boek je het beste een vliegticket? De experts van reisorganisatie Joker zochten het uit en delen hun bevindingen. Alvast enkele nuttige tips.

1. In augustus en september krijg je tijdens de zomersolden korting op vliegtickets.

2. Ook in januari kan je goedkope tickets scoren tijdens de uitverkoop.

3. Wil je naar Thailand op reis tijdens de schoolvakanties? Dan boek je het beste in maart.

4. Voor een reis naar Afrika tijdens de drukste periodes vind je de beste deals in september.

5. In de zomervakantie naar de VS of Canada? Wacht dan niet tot januari, maar boek al in oktober of november.

Veel meer over het voordelig boeken van een vliegticket lees je op de door Joker gemaakte website oprechtopreis.be.