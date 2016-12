Tiende dodelijk ongeval bij het Great Barrier Reef dit jaar

De 75-jarige Japanse was bij het snorkelen verdronken, meldde ABC News. Het is de voorbije weken al het vierde dodelijk ongeval met een toerist op leeftijd in het gebied en het tiende van dit jaar, schreef de Cairns Post.

Volgens de toeristische dienst voor beschermde mariene gebieden hadden de meeste slachtoffers bestaande gezondheidsproblemen. Toeristen vanaf een bepaalde leeftijd zouden in de toekomst moeten bevestigen dat ze over de risico's op duiken en snorkelen voldoende geïnformeerd zijn, stelde woordvoerder Col McKenzie. Maar dat moet zonder leeftijdsdiscrminatie gebeuren. "We mogen onze kop niet in het zand steken".

Het Great Barrier Reef is niet alleen een uniek ecosysteem, maar ook een van de grootste toeristische trekpleisters van het land. De bezoekers brengen jaarlijks rond de vijf miljard Australische dollar (3,5 miljard euro) in het land. (Belga)