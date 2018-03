The Crystal Ship gaat van start in Oostende

Zestien artiesten gaan tijdens de derde editie van The Crystal Ship aan het werk in Oostende om meer dan 12 muurschilderingen te maken of uit te pakken met sprekende kunstinstallaties en interventies.

Na deze editie zullen er in totaal meer dan 50 grote murals in Oostende zijn. Op de line-up staan onder andere internationale namen als Ben Slow, Colectivo Licuado en Etam Cru. Ook Johannes Verschaeve, de Oostendse frontman van The Van Jets, neemt deel aan het festival. Met zijn project 'The Peep Hole' wil hij bezoekers laten binnenkijken bij Oostendse familietaferelen.

Eerder werd al aangekondigd dat er in samenwerking met collega-kunstenaar Sammy Slabbinck een limited-edition gymbag gecreëerd is die te koop zal zijn in een aantal Oostendse winkels.

Delen The Crystal Ship is in enkele jaren een vaste waarde geworden in Oostende. Het is dan ook belangrijk om Oostendse ondernemers te betrekken in dit verhaal. Johan Vande Lanotte, burgemeester Oostende

Brug slaan met lokale ondernemers

In verschillende Oostende cafés zijn er ook bierkaartjes te vinden met werken van de vorige edities. 'The Crystal Ship is in enkele jaren een vaste waarde geworden in Oostende. Het is dan ook belangrijk om Oostendse ondernemers te betrekken in dit verhaal', aldus burgemeester Johan Vande Lanotte.

'Op deze manier komen bezoekers in contact met dit unieke festival en wordt een brug geslagen naar de lokale ondernemers.'

Helemaal nieuw is 'The Crystal Expo: Andromeda is not far away' in samenwerking met galerij Vroom & Varossieau en Catawiki in Expo18. Op deze locatie zullen een tiental kunstenaars kleiner werk tentoonstellen en verkopen voor een goed doel.

'Met werk van D*Face, Risk, Blade en L'Atlas & Tanc halen we op die manier enkel ronkende namen uit de hedendaagse kunstwereld naar de stad', zegt curator Bjørn Van Poucke.

Alle werken worden officieel voorgesteld tijdens de openingsdag op zaterdag 7 april om 14.30 uur tijdens een groot feest in de Oostendse Langestraat en op het Monacoplein.

In samenwerking met het Oostendse festival Instant Karma staan er verschillende optredens van ondere andere Brihang op het programma. Ook Studio Brussel zal live uitzenden vanop het Monacoplein.