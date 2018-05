Thais strand waar The Beach werd opgenomen gaat vier maanden dicht

Boten met toeristen mogen tot eind september niet meer aanmeren op het eilandje gelegen in Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park. Ze mogen ook de baai die toegang geeft tot Maya Bay niet meer invaren. Ze moeten op minstens 400 meter van de kust blijven.

Momenteel bezoeken zo'n 9000 toeristen per dag het strand in de Andaman Zee. Sinds The Beach de turquoise zee en het parelwitte strand toonde, nam de stroom toeristen explosief toe. En daar heeft het koraalrif rondom het eiland, dat het toch al moeilijk heeft door het opwarmende zeewater, zwaar onder te lijden.

De Thaise overheid hoopt dat het koraalrif zich enigszins kan herstellen wanneer de toeristen vier maanden geweerd worden. Een groep onderzoekers gaat die periode meteen benutten om de kwaliteit van de kust en het maritieme leven te bestuderen en aan de hand van de resultaten betere gedragsregels op te stellen.

Het is niet de eerste keer dat Thailand maatregelen neemt tegen het groeiende massatoerisme. Zo werd eerder dit jaar een rookverbod en een verbod op het achterlaten van afval ingevoerd op 24 stranden. Dat is ook hoognodig want volgens het wetenschappelijke magazine Science behoort Thailand tot de landen die het sterkste bijdragen aan de vervuilde oceanen.

Thailand is overigens niet het enige land dat worstelt met de hoeveelheid toeristen. In april van dit jaar ging het Filipijnse eiland Borocay zes maanden op slot nadat president Rodrigo Duterte het eens idyllische eiland 'een beerput' had genoemd.