Thailand heeft de gevaarlijkste wegen ter wereld

De afgelopen nieuwjaarsperiode toont opnieuw dat het erg is gesteld met de verkeerveiligheid op de Thaise wegen. Aan het begin van de 'Zeven Dodelijke Dagen' proberen grote mediacampagnes Thaise weggebruikers aan te manen om de verkeersregels te respecteren.

Tijdens die periodes, met Nieuwjaar en Songkran, het traditionele Thaise nieuwjaar in april, stijgt het aantal verkeersdoden spectaculair. Miljoenen arbeiders trekken dan uit de stad om naar hun geboortedorp te gaan.

De campagnes halen niets uit. In de afgelopen nieuwjaarsperiode, tussen 29 december en 3 januari, verloren 426 mensen het leven op de Thaise wegen. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er 340. Op 2 januari stierven 25 mensen toen twee overladen busjes vuur vatten na een botsing.

24.000 verkeersdoden per jaar

In Thailand vallen 24.000 verkeersdoden per jaar. Dat is een ratio van 36,2 doden per 100.000 inwoners. In België is dat 6,7. Maar ook de buurlanden doen het veel beter: volgens cijfers uit 2013 halen Cambodja en Myanmar een ratio van respectievelijk 17,4 en 20,3.

Overdreven snelheid en dronken rijden zijn de meest voorkomende oorzaken van de macabere statistieken. De bestaande verkeersregels worden op de Thaise wegen met de voeten getreden. Miljoenen auto's en brommers zijn niet eens geregistreerd.

30 procent meer auto's

De infrastructuur heeft een grote vooruitgang gemaakt met onder andere nieuwe snelwegen. Maar het aantal auto's is in de laatste vijf jaar met 30 procent gestegen. Discipline en wetgeving lopen achter op deze groei. En overtreders worden zelden bestraft. Wie zijn helm niet draagt, riskeert geen boete. Nochtans behoren brommerrijders tot ruim 73 procent van de verkeersdoden.

Daar knelt het schoentje. Regels en voorlichting zijn niet voldoende als de wet niet gehandhaafd wordt. Automobilisten gedragen zich alleen als overtredingen consequent worden bestraft. De corruptie in Thailand maakt het eenvoudig om een boete te ontlopen. En te weinig agenten zijn belast met verkeer.

Volgens de WHO zijn onderwijs en handhaving de sleutels tot veiligere wegen. En niet alleen tijdens de jaarlijkse vakantieperiodes. Dat leidt de aandacht af van het feit dat de Thaise wegen het hele jaar lang levensgevaarlijk zijn. (IPS)