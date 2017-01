Oostenrijks dorpje Saalfelden zoekt kluizenaar

Het kerkje - 'Einsiedlerei St. Georg' - ligt weliswaar behoorlijk geïsoleerd: tegen een steile rotswand boven het Lichtenberg kasteel, maar eenzaam zal de kluizenaar zich er niet hoeven voelen. Voortdurend komen er wandelaars, pelgrims en gelovigen langs om te bidden bij de afbeelding van de heilige Georg (beschermer van de dieren), van het schitterende uitzicht te genieten en om een gesprek te voeren met de kluizenaar.

Dat zal dan ook de belangrijkste taak worden van de nieuwe inwoner van de Einsiedlerei: praten met mensen die daar behoefte aan hebben zonder dat hij of zij zich opdringt. Een beetje afzien wordt het leven in de Einsiedlerei wel: er is geen verwarming en geen stromend water en daarom alleen bewoonbaar tussen april en november. Bovendien mag de bewoner er geen computer of televisie mee naartoe nemen.

De Einsiedlerei staat er al sinds de 16e eeuw en is één van de laatsten in zijn soort. Het gebouwtje staat leeg sinds de laatste kluizenaar, een pastoor en psycholoog uit Wenen, in de herfst besloot terug te keren naar zijn normale leven. Hij hield het er slechts één jaar vol. De Benedictijner monnik die hem voorging woonde er twaalf jaar.

Aan welke eisen moet de kluizenaar voldoen? Volgens The Local moet hij of zij een zelfvoorzienend persoon zijn (de kluizenaar krijgt namelijk geen loon) die in harmonie leeft met zichzelf, die een christelijke visie op het leven heeft en die bereid is om met mensen te praten zonder opdringerig te zijn.

De lokale priester en burgemeester zullen samen de gesprekken met de kandidaten voeren en beslissen wie de onbetaalde baan krijgt. Ze zullen daarbij meer naar het karakter van de kandidaten dan naar hun opleiding en professionele ervaring kijken.

Geïnteresseerden kunnen tot 15 maart solliciteren door een cv, een recente foto en een brief waarin ze uitleggen waarom ze graag de kluizenaar in Saalfelden willen worden, te sturen naar Pfarramt Saalfelden, zH. Herrn Dechant Alois Moser, Lofererstraße 11, 5760 Saalfelden, Oostenrijk.