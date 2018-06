Superhelden voor Doornroosje

Dat Iron Man, Thor en andere superhelden van Marvel Comics ooit zouden opduiken in de Disney-themaparken stond in de sterren geschreven. Moederbedrijf Marvel Entertainment werd al in 2009 opgeslokt door The Walt Disney Company, en Marvels succesvolle filmfranchises zijn allerminst op hun retour. Guardians of the Galaxy Vol. 2 overtrof vorig jaar moeiteloos het succes van de eerste prent, en het eind april uitgebrachte Avengers: Infinity War - voorlopige inkomsten: ruim 2 miljard dollar - is nu al de meest succesvolle film van 2018. Vlak daaronder in de lijst staat Black Panther, en ook die film komt uit de stal van Marvel en Disney.

Luchtacrobatie

Vorig jaar organiseerde het Disney Resort in Californië al een "superheldenzomer", dit jaar is het de beurt aan Disneyland Parijs. In het kader van de Marvel Summer of Super Heroes worden bezoekers tot eind september vergast op gloednieuwe live-action shows, meet & greets en aangepaste merchandising en snacks.

Zo kun je op de foto gaan met Captain America - een van Marvels oudste superhelden - en wordt op de Place des Stars meerdere keren per dag een Guardians of the Galaxy: Amazing Dance-off gehouden. Tony Stark, de fictieve uitvinder en ondernemer achter Iron Man, mag in zijn eigen show dan weer duurzame groene technologie voorstellen, en ondertussen sabotage door Thors halfbroer Loki afwenden.

Hoogtepunt van de zomerspektakels is echter Marvel: Super Heroes United, een live-action show die dagelijks verschillende keren opgevoerd wordt in het voor de gelegenheid vernieuwde Studio Theatre. Met behulp van (pyrotechnische) special effects, luchtacrobatie, indoor drones, projecties en een gigantisch LED-scherm wekt de show in totaal dertien personages uit het Marveluniversum tot leven.

Themagebied

In het kasteel van Doornroosje en andere iconische themagebieden zijn Iron Man, de Incredible Hulk en andere Marveliconen de komende weken níet te zien: Disneyland Parijs richt zich voor zijn superheldenzomer op het Walt Disney Studios Park, vlak naast het in 1992 geopende Disneyland Park. Spannende dark rides als de Tower of Terror en attracties rond Pixarfilms als Finding Nemo, Ratatouille en Cars - de animatiestudio werd een Disneydochter in 2006 - vormen een betere match voor de Marvelfiguren.

Bovendien krijgt het Studios Park, van de twaalf Disneyparken wereldwijd het minst bezochte, de komende jaren een volledige make-over. Zo wordt twee miljard euro geïnvesteerd in de aanleg van drie nieuwe themagebieden, met naast Frozen en Star Wars ook een hoofdrol voor de Marvelhelden. De nieuwe gebieden moeten klaar zijn tegen 2021.

Transformatie

Op het programma staat onder meer een totaal nieuwe Tower of Terror, die omgebouwd wordt tot een Guardians of the Galaxy-avontuur. Hetzelfde gebeurde vorig jaar al in het Disney California Park, met inbreng van de originele filmcast, regisseur James Gunn en componist Tyler Bates. Daarnaast volgen wellicht ook volledig nieuwe attracties met een Marvelthema. Hong Kong Disneyland pakte vorig jaar al uit met Iron Man Experience, een 4D-vluchtsimulator, en in Florida staat een Guardians of the Galaxy-achtbaan in de steigers.

Disney's Hotel New York zal vanaf oktober al een totale transformatie ondergaan. Het zal pas in 2020 heropenen - min of meer gelijktijdig met de release van de volgende Guardians of the Galaxy-prent - en dan helemaal in het teken staan van het Marveluniversum.

Toerisme

Voor Disneyland Parijs, dat het afgelopen jaar zijn 25ste verjaardag vierde en meer dan 16000 mensen te werk stelt, gaat het om een van de meest ambitieuze projecten in zijn geschiedenis.

Marvels populaire superhelden zijn er wellicht ook welgekomen: het complex is met in totaal meer dan 320 miljoen bezoeken Europa's populairste toeristische bestemming en vertegenwoordigt 6,2 procent van Frankrijks inkomsten uit toerisme, maar bleef diverse jaren achter qua winstcijfers. Tegenwoordig zet The Walt Disney Company er zelf volledig de lijn uit: het entertainmentconcern kocht vorig jaar alle resterende aandeelhouders van zijn Franse filiaal Euro Disney uit en haalde het van de beurs.

