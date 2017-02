Solidariteitsreis naar Lesbos: een vakantie om niet snel te vergeten

Het Griekse eiland Lesbos, op een steenworp van de Turkse kust, was altijd een geliefde bestemming voor toeristen. Het eiland staat altijd bekend om zijn de eenvoud, variatie, authenticiteit en gastvrijheid. Maar nu blijven de toeristen weg, niet omdat de schoonheid van het eiland verdwenen is, maar wel omdat er sinds 2015 5.000 vluchtelingen gestrand zijn.

De inwoners van Lesbos werden geprezen om hun menselijkheid en gastvrijheid en zelfs voorgedragen voor de Nobelprijs van de vrede. "We hebben enkel onze menselijke plicht gedaan en dat hoeft geen prijs", klonk het heldhaftig. Sindsdien kreeg het de naam 'vluchtelingeneiland'. Toeristen laten zich afschrikken door die nieuwe reputatie en dat betekent een ramp voor de inwoners.

Een reis om niet snel te vergeten

Daarom organiseert Anders Reizen in samenwerking met Lesvos Solidarity een solidariteitsreis waarbij de deelnemers genieten van prachtige wandelingen, interessante sites, heerlijke maaltijden, zon en zee. Maar ze krijgen ook ongelooflijke verhalen te horen en zullen ontdekken dat het vluchtelingenprobleem complex is en niet snel zal verdwijnen. Het wordt dus een speciale reis, een reis die je niet snel zal vergeten...

Bekijk alvast een filmpje uit het vluchtingelingenkamp

Help de helpers

De reis is een initiatief van reisbegeleider Steven Vertommen, die al lang een zeer speciale band heeft met het eiland en al meerdere jaren reizen begeleid heeft. Hij verblijft momenteel op Lesbos en zal ter voorbereiding op de reis spreken met Efi Latsoudi, de bezielster van PIKPA (nu Lesvos solidarity) die hij al vele jaren kent. Ook gaat hij medicijnen die zijn ingezameld door de apothekers in Blankenberge afgeven in het kamp. Je kan zijn ervaringen volgen via de website van Anders Reizen.

Hoe ziet de reis eruit?

De deelnemers maken prachtige wandelingen langs de kust, bezoeken authetieke vissersdorpjes, verkennen het bergachtige binnenland en hebben de tijd om te zonnen op het strand of aan watersporten te doen. Ook bezoeken ze het opvangkamp (Pikpa) van Lesvos Solidarity. Per ingeschreven deelnemer schenkt Anders Reizen 25 euro aan Lesvos Solidarity en 25 euro aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De reis duurt negen dagen, van 17 juni tot en met 25 juni en kost 1240 euro per persoon. Daarin zijn de vluchten, maaltijden, overnachtingen, begeleiding en transfers inbegrepen. Er is plaats voor maximaal dertien deelnemers.