Singapore Airlines start langste lijnvlucht ter wereld

Passagiers die een ticket boeken, zullen tussen de Zuidoost-Aziatische stadstaat en de New Yorkse luchthaven Newark zowat 18 uur en 45 minuten op het vliegtuig zitten.

De huidige langste vlucht ter wereld is er eentje van Qatar Airways, tussen de Qatarese hoofdstad Doha en de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Die duurt 17 uur en 40 minuten voor een afstand van iets meer dan 14.500 kilometer.

De Singaporese luchtvaartmaatschappij vloog eerder al tussen Singapore en New York. De route werd in 2013 stopgezet omdat de maatschappij de vliegtuigen die ze op de verbinding inzette (Airbus A350-500's) buiten dienst stelde.

Singapore Airlines zal de nieuwe route vanaf 11 oktober drie keer per week (en vanaf 18 oktober dagelijks) afleggen met een Airbus A350-900ULR met plaats voor 161 passagiers. ULR staat voor 'ultra long range', of een versie die extra ver kan vliegen (in dit geval bijna 18.000 kilometer of meer dan 20 uur). Singapore Airlines is de eerste koper van de ULR-versie van de A350, die in april haar eerste testvlucht uitvoerde.