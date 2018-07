Schauvliege: naaktstrand in Westende alleen te overwegen zonder 'randactiviteiten' in de duinen

De ontwikkeling van een naaktstrand in Westende (Middelkerke) kan enkel als er verzekerd kan worden dat er geen 'randactiviteiten' plaatsvinden in de duinen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. Het kabinet-Schauvliege wijst er wel op dat voorlopig nog helemaal geen sprake is van een officiële aanvraag voor de aanleg van zo'n naaktstrand.

De Federatie van het Belgisch Naturisme (FBN) ijvert er al langer voor om naast het bestaande naaktstrand in Bredene een tweede naakstrand aan de kust te realiseren. De federatie heeft daarvoor zelf het van Westende vanaf Sint-Laureins richting Nieuwpoort naar voren geschoven.

In antwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin zegt Vlaams minister Schauvliege dat er volgens haar Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een mogelijk probleem is met de 'randactiviteiten' in de duinen. Zo wijst het agentschap op het bestaan van 'zeldzame duinvegetaties' en op mogelijke broedplaatsen van de kuifleeuwerik. 'Deze grondbroeder is langs de kust mede door de te hoge recreatiedruk verdwenen', klinkt het.

'Alleen wanneer verzekerd kan worden dat de 'randactiviteiten', zoals we die vandaag kennen in Bredene, zich niet zullen ontwikkelen in Middelkerke, kan een naaktstrand op deze locatie in overweging genomen worden', aldus Schauvliege. Het gaat zeker nog niet om een beslissing in een concreet dossier. 'Er is immers nog geen vergunningsaanvraag ingediend', klinkt het op het kabinet-Schauvliege.