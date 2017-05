Ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic maakt nieuwe geslaagde testvlucht

In het begin van het tweede decennium had Virgin Galactic veruit de beste papieren om met volwaardig ruimtetoerisme te kunnen starten. Maar bij een test op 31 oktober 2014 stortte het ruimteschip SpaceShiptwo neer. De testpiloot kwam daarbij om het leven.

Het bedrijf bouwde een nieuw ruimteschip dat eind vorig jaar een eerste test onderging. Maandag vond er een nieuwe test, in het bijzonder met het na het ongeluk gewijzigde terugkeersysteem, plaats. "Unity" gedoopt, maakte het tweede SpaceShipTwo zich op 15.500 meter hoogte los van het moedervliegtuig White Knight Two dat om 19.40 uur Belgische tijd vanop de ruimtehaven Mojave in Californië was opgestegen. Met als piloten Mark Slucky en Mike Masucci begon het toestel aan zijn vierde glijvlucht (dus zonder motoren te gebruiken). Die test is volgens Virgin Galactic succesvol verlopen.