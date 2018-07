Route 66 is een van de elf meest bedreigde historische sites in de VS

De National Trust for Historic Preservation stelt jaarlijks een lijst samen met elf historische plaatsen in de VS die in hun voortbestaan bedreigd worden. De Route 66 is dit jaar de meest in het oog springende site. Wil je zelf een handje helpen om deze plaatsen te redden? Dan kan je de petitie op de website van de National Trust ondertekenen.

Annapolis City Dock Area in Maryland

Het centrum van Annapolis behoort tot de meest historische stadscentra in de VS, maar een voorstel om delen van het Colonial Annapolis Historic District te herindelen, dreigt de levenskwaliteit, het toerisme en vooral de historische charme te bederven. Het voorstel gaat ook in tegen de lokale wetten en het beleid die het historische centrum al meer dan 45 jaar beschermen.

Ashley River Historic District in Charleston, South Carolina

Ook dit Ashley River Historic District is van groot historisch belang en toont de gelaagde culturele geschiedenis van South Carolina. Maar ook dit gebied wordt bedreigd door een beleidsvoorstel dat het opnieuw indeelt en intensieve ontwikkeling toestaat. Het zou het historische karakter onherstelbaar beschadigen.

Dr. Susan LaFlesche Picotte Memorial Hospital in Omaha Indian Reservation, Nebraska

Dit voormalige ziekenhuis is vernoemd naar de eerste Native American arts en is waarschijnlijk ook het eerste ziekenhuis in een reservaat dat werd gebouwd zonder overheidsgeld. Het ziekenhuis staat momenteel leeg en de toekomst van het gebouw is onzeker.

Historische plaatsen beschadigd door orkanen in 2017 in Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden

Tijdens de orkanen die in 2017 over Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden raasden vielen niet alleen vele doden, ze brachten ook enorm veel schade toe aan de natuur en aan duizenden historische en culturele bouwwerken. Het opknappen van deze gebouwen verloopt moeizaam door gebrek aan materialen, geld en kennis.

Isaiah T. Montgomery House in Mound Bayou, Mississippi

Mound Bayou werd opgericht door de voormalige slaaf Isaiah T. Montgomery. Het was een van de eerste volledige zwarte nederzettingen in de Mississippi Delta na de Amerikaanse Burgeroorlog. Op dit moment moet het voormalige huis van Montgomery dringend verstevigd en opgeknapt worden.

Larimer Square in Denver, Colorado

Larimer Square heeft jaren model gestaan voor de manier waarop je historische wijken nieuw leven in kan blazen en toch de oorspronkelijke sfeer kan bewaren. Maar nu wordt het bedreigd door een verkeerde manier van ontwikkelen waarbij verschillende gebouwen afgebroken zouden worden en twee torens gebouwd zouden worden.

Mary and Eliza Freeman Houses in Bridgeport, Connecticut

De Freeman Houses worden algemeen gezien als de oudste door zwarte Amerikanen gebouwde huizen. Ze vertellen het unieke verhaal van de vrije zwarte gemeenschap in het noorden voor het uitbreken van de Burgeroorlog. De huizen staan al jaren leeg en beginnen flink te verpauperen.

Mount Vernon and Piscataway National Park in Virginia, en Accokeek in Maryland

Dominion Energy wil vlak naast Piscataway National Park een gas compressor station bouwen. Dit zou het uitzicht vanaf Mount Vernon (het huis waar president George Washington een groot deel van zijn leven woonde) en de schoonheid van het nationale park in gevaar brengen.

Route 66 in Illinois, Kansas, Missouri, Texas, Oklahoma, New Mexico, Arizona en Californië

De Route 66 staat bekend als America's Mother Road en is een internationaal symbool voor de liefde van de Amerikanen voor de open weg. De weg werd in 1926 aangelegd en was destijds de eerste nationale snelweg in de VS. De route 66 tussen Chicago en Santa Monica in Californie werd het embleem van de Amerikaanse obsessie met de wagen.

De weg werd in 1985 vervangen door het Federal Interstate Highway System, maar voor toeristen bleef Route 66 met zijn opvallende neonlichten, motels, kitscherige restaurants en attracties een geliefde, nostalgische route .

In 2009 werd de route opgenomen in het National Park Services' Corridor Preservation Program, maar dat loopt in 2019 af. Het Congres heeft ondertussen belangrijke stappen gezet om van Route 66 een National Historic Trail te maken waardoor de route nationale erkenning zou krijgen en historische sites langs de route economisch ondersteund zouden worden. Maar deze erkenning moet nog goedgekeurd worden door de Senaat en voor het einde van 2018 ondertekend worden door de president. Gebeurt dit niet, dan kan een belangrijke kans om de legendarische route te beschermen wel eens verloren zijn.

Ship on the Desert in Salt Flat, Texas

Dit vroege Modernistische huis ligt middenin de woestijn van Guadalupe Mountains National Park in het westen van Texas. Het is de laatste jaren slecht onderhouden en momenteel gesloten voor het publiek.

Walkout Schools of Los Angeles in California

De Walkout Schools zijn vijf historische campussen die een cruciale rol speelden in de East L.A. Chicano Student Walkouts in 1968. Deze tastbare vertegenwoordigers van de kracht van het studenteactivisme worden nu bedreigd omdat het schooldistrict de gebouwen wil slopen. Het gaat om James A. Garfield High School, de Theodore Roosevelt High School, Abraham Lincoln High School, Belmont High School en El Sereno Middle School.

Nog niet bedreigd, maar wel onder Watch Status: vier stadjes in de Upper Valley in Vermont: Royalton, Sharon, Strafford en Tunbridge

De charmante centra en de idyllische boerderijen en bossen om de historische stadjes heen zouden permanent veranderen door een voorstel waarbij in dit deel van Vermont een nieuwe gemeenschap gebouwd zou worden.