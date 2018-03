Roadtrip in een rolstoel

Camperverhuurder WorldWide Campers heeft het aanbod uitgebreid met luxueuze, ruime Fraserway campers die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. De camper heeft een rolstoellift, de leefruimte is groter en de ook de bestuurderscabine is gemakkelijk te bereiken.

Je kan de camper ophalen in Vancouver, Calgary en Toronto. Van daaruit kan je zowel door Canada als de VS rondtrekken. De wegen in Noord-Amerika zijn goed te bereiden, de kortere wandelpaden in nationale parken zijn meestal geschikt voor rolstoelen en ook de kampeerplaatsen zijn doorgaans goed begaanbaar voor rolstoelen.