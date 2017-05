De Travelsafe X15 van Pacsafe is tegelijk een schoudertas en reiskluis. In de tas zit een net van staaldraad waardoor deze niet opengesneden kan worden. Een combinatieslot en ketting om de tas ergens aan vast te binden zorgen ervoor dat niemand je laptop, ipad of smartphone kan stelen.

De tas met een inhoud van 16 litere is beschikbaar in het zwart en blauw en kost 99,95 euro.