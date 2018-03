Trek goed voorbereid op reis met het 'Handboek voor de soloreiziger'

Wat moet je zeker meenemen als je alleen op reis vertrekt? Hoe kun je van street food genieten zonder ziek te worden? Hoe voorkom je eenzaamheid onderweg? Hoe vind je een veilige en toch goedkope overnachtingsplaats? Hoe verzacht je de reisblues na afloop van je solotrip?

Op deze en veel meer vragen krijg je antwoord in het nieuwe Handboek voor de soloreiziger, geschreven door ervaren reizigers van Lonely Planet. In je eentje de wijde wereld intrekken lijkt eng, maar met dit boek onder de arm kan er weinig mislopen en hou je meer tijd over om te genieten.

Lonely Planet - Handboek voor de Soloreiziger, uitg. Lannoo, 17,99 euro.

De tien veiligste bestemmingen voor vrouwen die alleen op reis gaan

Expedia geeft je leuke tips voor activiteiten in de tien veiligste bestemmingen voor vrouwen die graag alleen de wereld ontdekken. De lijst is gebaseerd op de Global Peace Index van het Insititute for Economics and Peace (IEP).

1. IJsland

IJsland wordt vaak als geïsoleerd beschouwd, maar is eigenlijk een van de beste vakantiebestemmingen voor dames die alleen op reis willen. Met amper een half miljoen inwoners biedt het land een sterk gevoel voor gemeenschap. Bovendien is er bijzonder weinig criminaliteit in de hoofdstad van het land, Reykjavik. Je hoeft je hier geen zorgen te maken over op straat lopen in het donker. Kies in IJsland zeker voor een tour op zoek naar het noorderlicht.

2. Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelanders staan bekend om hun ontspannen mentaliteit. Je wordt hier met open armen ontvangen, vooral op toeristische plekken zoals Queenstown. Tijdens het wintersportseizoen kom je talloze andere soloreizigers tegen. Een auto huren is als je alleen bent best prijzig, dus kan je beter de bus nemen om naar de skipiste te rijden.

3. Portugal

Portugal is erg populair onder soloreizigers omdat er relatief luxe hostels te vinden zijn. Begeef je in Lissabon meteen naar Destination Hostel in het oude centrum. Het heeft een overdekt atrium met kunstgras waar je pooltafels en comfortabele banken aantreft. Het hostel heeft zelfs zijn eigen bioscoopruimte.

4. Oostenrijk

Oostenrijk is een avontuurlijke bestemming bij uitstek. Zoek de frisse lucht op tijdens een wintersportvakantie, bezoek de UNESCO-werelderfgoedstad Salzburg of snuif cultuur op in de vele musea van Wenen.

5. Denemarken

De Denen staan wereldwijd bekend om hun vriendelijkheid. Dit geldt ook voor de inwoners van Kopenhagen. Je vindt er schone straten, prachtige kanalen en mooie paleizen. Spring op de fiets en maak een tochtje langs de kanalen. Kijk onderweg of je misschien leden van de koninklijke familie tegenkomt, want die zijn vaak in de stad te vinden.

6. Tsjechië

Geniet in Praag van de geplaveide straten en de grote Praagse burcht. Ga zelf op stap of kies voor een van de vele wandeltours door de stad. Voor een hapje eten kun je terecht in een van de cafés aan het oude stadsplein, ideaal om tijdens het eten naar voorbijgangers op straat te kijken.

7. Slovenië

Het groene en ontspannen Slovenië is nog niet door het massatoerisme ontdekt. Begeef je naar Ljubljana voor info over de lange band die deze stad met draken heeft, en trek vervolgens naar het mooie Meer van Bled.

8. Canada

Wil je wat verder weg op vakantie, dan kan je voor Canada kiezen. Het land staat bekend om de spectaculaire treinreizen, prachtige steden en dramatische landschappen. In de hoofdstad Ottawa kun je de ByWard Market bezoeken voor de unieke, zoete traktatie Beavertail: een gefrituurd soort deegwaren in de vorm van een beverstaart.

9. Ierland

Een weekendje de kleine dorpjes van het Ierse platteland verkennen is een absolute aanrader. In het weekend zijn de lokale bewoners vaak in de lokale pub te vinden voor een biertje of twee. Doe gezellig met ze mee.

10. Japan

Veel soloreizigers hebben Japan al eens bezocht om de unieke cultuur. Bezoek Kyoto en ontdek de vele tempels en heiligdommen in deze eeuwenoude werelderfgoedstad. De verschillende tempels organiseren vaak meditatiecursussen.