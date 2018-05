Prachtige portretten van de Standing Rock Sioux gebundeld in één boek

De Standing Rock Sioux uit North en South Dakota kwamen de laatste tijd geregeld in het nieuws omdat de regering van president Trump een oliepijpleiding dwars door hun reservaat wil laten aanleggen.

Meer dan honderd jaar geleden maakte de beroemde fotograaf Frank Bennett Fiske (1883-1952) portretten van de leden van deze Sioux-stam. Alhoewel er toen meer fotografen waren die Indianen portretteerden, zijn de foto's van Fiske bijzonder omdat hij zelf opgroeide in Dakota. De Sioux die bij fotografeerde, waren zijn buren.

Bovendien was hij zo gefascineerd door hun cultuur dat hij zich er zich grondig in verdiepte en er een boek over schreef. Dit alles leverde een reeks bijzondere en prachtige foto's op die je zo ingelijst in je kamer aan de muur zou willen hangen.

De portetten van de sprekende gezichten van de Sioux met mooie namen als White Bull, Kicks-the-Iron, Mrs Chasing Bear en Joe No Heart zijn nu voor het eerst verzameld in het mooi uitgegeven boek The Standing Rock Portraits. Frank Vyzralek en Rod Slemmons schreven een inleiding (in het Engels) over het leven van Frank Bennett Fiske en over zijn betekenis voor de fotografie.

Frank Bennett Fiske - The Standing Rock Portraits

Uitgeverij Terra

Aantal pagina's: 144

Hardback, 34,99 euro