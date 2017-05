Originele uitstapjes in Nederland

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Op die vraag geven twee nieuwe boeken antwoord: '1000 dingen doen in Nederland' en 'Nederland Museumland'.

Het eerste boek geeft, zoals de naam al suggereert, precies duizend tips voor originele trips: abseilen van de Rotterdamse Euromast, een rondvaart op een vluchtelingenboot in Amsterdam, schatzoeken in het Vechtdal en nog veel meer. Ook lees je waar je kan paalkamperen, slapen in een vogelhuisjes of in een schaapskooi en waar je aparte restarauntjes vindt.

Voor cultuurliefhebbers is de Museumgids onmisbaar. Van kunst tot oorlog en van dieren tot de deltawerken: in meer dan duizend musea gerangschikt naar provincie vindt iedereen een interessant thema.