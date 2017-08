Het Engeland van Jane Austen

Het is precies 200 jaar geleden dat Jane Austen overleed. Journaliste, fotografe en Jane Austen-fan Karin Quint schreef een hele reisgids over de schrijfster van onder andere Sense and Sensibility en Pride and Prejudice. Alle plaatsen waar Jane Austen woonde, waar ze op vakantie ging en die ze bezocht komen voorbij, evenals de locaties waar de filmversies van haar boeken werden opgenomen.

Karin Quint beschrijft telkens welke rol een plekje in het leven van Austen speelde en wat je er tegenwoordig kan zien. Ze gaat ook in het op leven van Jane Austen en haar familie en beschrijft het Engeland van twee eeuwen geleden.

Dat wil niet zeggen dat het boek enkel interessant is voor Jane Austen-liefhebbers. Alle reizigers naar Engeland zullen er verrassende en mooie plekjes in vinden.