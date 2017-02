De wereld op het spel

Qua regels, telkens uitgelegd in het boek, zijn ze gebaseerd op het ganzenbord, maar bij ieder spel verloopt het net iets anders.

Wat de spellen zo bijzonder maakt, zijn de prachtige tekeningen: van een Parijs lunapark uit het begin van de 20ste eeuw en een klimtocht naar een besneeuwde bergtop, tot een wandeling met de goudzoekers naar Klondike in Canada of een reis rond de wereld in een Italiaans schip. Leerzaam en vermakelijk tegelijk.