Boek: wijze uilen

Fascinerende dieren zijn het met hun vlammende ogen, elegante verschijning en snelheid: uilen en roofvogels. Het boek 'Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa' is een samenwerking tussen vogelkenner Paul Böhre en de jonge, Belgsche illustrator Joris De Raedt.

Böhre vertelt fascinerende verhalen over de vogels en De Raedt zorgt er met zijn prachtige tekeningen voor dat het geen gewoon vogelboek is, maar een heus kunstwerk.

Aan het boek is dan ook een expo gekoppeld met de illustraties die in het boek te vinden zijn. Tot 17 juli in De Hallen in Amsterdam.

'Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa' van Paul Böhre en Joris De Raedt, 256 p., 19,95 euro, Fontaine Uitgevers

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.